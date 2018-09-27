Atatürk'e hakaret etti, terfi aldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve CHP’ye hakaret, cihatçılara ise övgüler içeren paylaşımlarda bulunmasıyla tepkileri üzerinde toplayan Yahya Irmak, terfi aldı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısıyken Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve CHP’ye hakaret, cihatçılara ise övgüler içeren paylaşımlarda bulunmasıyla tepkileri üzerinde toplayan Yahya Irmak, terfi aldı.

Mektepli Gazete'de yer alan habere göre; Mesleki Gelişimi Destekleme ve İzleme Daire Başkanı olarak atanan Irmak ile ilgili, CHP defalarca Meclis’e soru önergesi vermiş, Irmak’ın paylaşımlarının bir kamu kurumu yöneticisine yakışmadığını söylemişti.

Irmak, Atatürk’ün fraglı bir fotoğrafının üstüne “Bu elbise İngiliz soylularının uşaklarına giydirdiği elbisedir. Savaşı asıl düşmana benzediğin zaman kaybedersin” yazmıştı.