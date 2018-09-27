CHP’li Özel: İçtüzük ve oturma düzeni sorunları aşıldı

POLİTİKYOL - Özel, kamp öncesi TBMM Başkanı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, TBMM Genel Kurulu’ndaki oturma düzeni ile ilgili meselenin çözüldüğünü, İçtüzük ile ilgili olarak da hiçbir siyasi partinin itiraz etmediği teknik değişikliklerin derhal yapılmasının ve içtüzüğün tüm siyasi parti gruplarının eşit temsille oluşturduğu uzlaşma komisyonu ile baştan ele alınması konusunun karara bağlandığını söyledi.

Özel, milletvekillerine yerel seçimler, ekonomi ve dış politika konusunda ilgili genel başkan yardımcıları tarafından sunum yapılacağını, bu konuların kampta ele alınacağını belirtti.

Özel’in açıklamaları şöyle:

27. Yasama Dönemi’ne ilişkin ilk çalışma kampımızı yarından itibaren 3 gün süreyle Abant’ta gerçekleştireceğiz. Abant kampı yarın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından partimizin 3 grup başkanvekili yasama faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapacak. 24 Haziran seçimlerinden sonra iki haftalık kısa bir yasama döneminin ardından milletvekillerimiz Abant’ta, pazartesi günü başlayacak ve yoğun geçmesini beklediğimiz yasama yılına hazırlanacak.

YEREL SEÇİM, DIŞ POLİTİKA VE EKONOMİ KONUŞULACAK

Kampta ayrıca genel başkan yardımcımız Seyit Torun yerel seçimlere, genel başkan yardımcımız Ünal Çeviköz dış politik gelişmelere, genel başkan yardımcımız Faik Öztrak ise ekonomiye ilişkin birer sunum yapacak. Ekonomi ve dış politika Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında giderek daha da büyüyen sorun alanları olarak öne çıkıyor. 24 Haziran ile başlayan yeni rejim neye iyi gelmedi diye sorulacak olursa, pek çok şeyin başında ekonomi ve dış politikaya iyi gelmediği tespitini yapıyoruz. Türk Lirası’nın giderek değer kaybediyor oluşu ve dış politikadaki olumsuz gidişata yönelik milletvekillerimizin bilgilendirilecek olmasını bu nedenle önemsiyoruz.

TBMM BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Ayrıca, yeni yasama yılında parlamento işleyişi açısından en ciddi sorun alanı içtüzüğün anayasaya uyumlaştırılamamış olmasıydı. Bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hazırladığı ve basına yansıyan bir taslak metin bulunmaktaydı. Bu taslağa yönelik ciddi itirazlarımız da oldu. Yasamayı yürütmenin emrine sokan girişimlerin karşısında olacağımızı ilan etmiştik.

Abant kampına yasama faaliyetlerine ilişkin iki temel sorun alanı şimdilik aşılmış olarak gidiyoruz. TBMM Genel Kurulu’nda oturma düzeninde bir değişiklik yapılması planlanıyordu. Basına yansıyan haberlerde, TBMM Genel Kurulu’ndaki MHP’nin Adalet ve Kalkınma Partisi’yle yan yana oturacağı görülüyordu. Bugüne kadar oturma düzeninin büyük partiden küçük partiye doğru sıralandığına yönelik temayüle aykırı bu uygulamaya tepki göstermiştik. Ayrıca, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin basına yansıyan içtüzük taslağında, kabul edemeyeceğimiz komisyonlarda konuşma süresinin düşürülmesi, bakanların yasama faaliyetlerine katılması gibi uygulamaların doğru olmadığını düşünüyorduk. Bugün TBMM Başkanı başkanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantıda, oturma düzeni ile ilgili mesele çözüldü. İçtüzük ile ilgili olarak da hiçbir siyasi partinin itiraz etmediği teknik değişikliklerin derhal yapılması, buna karşılık içtüzüğün tüm siyasi parti gruplarının eşit temsille oluşturduğu uzlaşma komisyonu ile baştan ele alınması konusu da karara bağlandı. Bu iki sorunun şimdilik aşılmış olmasını önemsiyoruz.