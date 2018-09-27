CHP Kadıköy'den iş dünyasına çağrı

CHP Kadıköy İlçe Örgütü tarafından düzenlenen "2018 Türkiye'sinde Sendikal Mücadele ve Çalışma Yaşamı" konulu panel, yoğun katılımla yapıldı.

Kadıköy İlçe Binası'ndaki panele katılan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Çalışma ve yaşam koşullarının geriye gittiği bi dönemdeyiz. Dünyadaki ekonomik gelişmelerin de etkisiyle dış borçlanmaya dayalı büyüme döneminin sonuna gelinmiştir" dedi.

CHP İlçe Başkanı Ali Narin, ilçe yönetiminden Fatma Öncü, Hüseyin Göze, Başar Ergün, Nesrin Kılıç, Süleyman İşler, Öznur Soysal, Ebru Kumru, İl Başkan Yardımcısı Necati Ekşi ve eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün de yer aldığı panelde Arzu Çerkezoğlu, "2017 referandumunda hayır bloğunun önde çıkmasında DİSK'in tüm paydaşları görev aldı. Yaşadığımız ekonomik krizden kurtulmak için çalışanların ücretlerine zam yapılması ve işten çıkarılmaların durdurulması gerekir. Elektriğe, doğalgaza zam yapılmasın" dedi.