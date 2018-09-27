Seyit Torun'dan İstanbul adayı açıklaması

GERÇEK GÜNDEM - Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Seyit Torun: "Kamuoyunda büyük bir heyecan yaratacak, herkesin kabul edeceği adayımızla birlikte İBB'yi mutlaka alacağız." dedi.

CHP'den aday olacakların beklediği 'genelge'

Torun'un açıklamalarından satırbaşları:

CHP'de ittifak olacak mı?

Bizim ittifak arayışımız yok, her zaman ifade ettiğimiz gibi biz tabandaki ittifakı kurmak istiyoruz. AKP-MHP ittifakı yasal bir ittifak olmaz, prensipte bir anlaşma olur. Sayın Bahçeli farklı açıklama yapıyor, AKP farklı açıklama yapıyor. her iki siyasi parti de bu işe karar vermemiş, öyle görünüyor. Biz tabandaki ittifakı önemsiyoruz. Biz siyasi parti, bölge ayrımı gözetmeden bütün vatandaşlarımızla belediye başkanımızın potansiyelinde bir ittifak kurmak istiyoruz. Biz seçim bildirgemizi aşağı yukarı tamamladık. Milletvekillerimizle kampta paylaşacağız. önümüzdeki günlerde bu belgeleri bir bir açıklayacağız. Planlarımızı gün gün, ay ay hayata geçireceğiz.

İSTANBUL ADAYI

İstanbul'u mutlaka alacağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımızı uzun süreden beri devam ettiriyoruz. Şu anda cadde cadde, sokak sokak, belediye belediye çalışmalarımızı büyütüyoruz. Süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kamuoyunda büyük bir heyecan yaratacak, herkesin kabul edeceği adayımızla birlikte de İBB'yi mutlaka alacağız.