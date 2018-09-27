CHP'den aday olacakların beklediği 'genelge'

GERÇEK GÜNDEM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında 24 Eylül'de yapılan MYK toplantısında son siyasi gelişmelerle birlikte yerel seçim hazırlıkları masaya yatırıldı. Toplantıda yerel seçimlerde adaylık başvuruları sürecinin başlatılması kararı verilerek CHP örgütüne adaylık süreciyle ilgili genelge gönderildi.



İSTİFA TARİHİ: 1 EKİM - 12 EKİM

CHP Genel Merkezi'nden örgüte gönderilen genelgede aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin 1 Ekim - 12 Ekim arası görevlerinden istifa etmeleri istendi. Ayrıca milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarların adaylık için istifa etmelerinin zorunlu olmadığı ifade edildi.



BAŞVURU TARİHİ: 1 EKİM - 19 EKİM



Öte yandan CHP’den aday olmayı düşünenlerin de 1 Ekim ve 19 Ekim tarihleri arasında aday adaylığı başvurusunu yapmaları istendi.



İSTİFA DİLEKÇELERİ NEREYE BİLDİRİLECEK?

İstifa dilekçelerini belde başkanı ve yöneticileri ilçe başkanlığına, ilçe başkanı ve yöneticileri il başkanlığına, il başkanı ve il yöneticileri de ise Genel Merkez'e bildirecek.



KİMLERE BAŞVURU YASAĞI VAR?



CHP Tüzüğü'ne göre haklarında ihraç ve kınama (1 yıllık süre) cezası verilmiş olanlar ile yasalara göre adaylıklarında engel olanlar ile il/ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmemiş olanların başvuru yapamayacağı belirtildi.



ADAYLIK ÜCRETLERİ NE KADAR?







CHP'DEN ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMAK İSTEYENLERİN ÜCRETLERİNİ YATIRACAKLARI IBAN NUMARALARI:







İŞTE CHP GENEL MERKEZİ'NDEN GÖNDERİLEN GENELGENİN TAMAMI:









