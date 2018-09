CHP'li vekil: İş cinayetlerinde birinciyiz

Balıkesir Dursunbey’e bağlı Tafak Köyündeki mangan madeninde açık alanda çalışan Fatma Çoban’ın geri gelen iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetmesi sonucu CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin yazılı bir açıklama yaparak, olayın sorumlusunun gözünü kar hırsı bürüyen şirketler olduğunu ifade etti. İş güvenliği eğitimi vermeden, kanunun etrafından dolanarak hırsla madenleri talan eden firmaların işçilerin yaşamını hiçe saydığını, tedbir almadan sahaya sürülen işçilerin yaşamlarını yok pahasına kaybettiğini belirten Aytekin’in açıklaması şöyle:

“İnsan sağlığını ve işçi can güvenliğini hiçe sayarak, üretimdeki karı yükseltmeyi yegane amaç gören iktidar ve bu iktidardan beslenen şirketler iş cinayetlerinin en önemli zanlılarıdır. AKP iktidarı döneminde sayısı 22bin’e yaklaşan iş cinayetlerinin sonuncusu dün Dursunbey’de yaşandı. 36 yaşındaki Fatma Çoban yurttaşımız, mangan madeninde açık alanda çalışırken geri gelen iş makinesinin altında kalarak can verdi. İş cinayetlerini kaza, ihmali ise fıtrat olarak açıklayan iktidarın ve iktidar güdümlü şirketlerin düşündüğü tek şey karlılık oranlarını yükseltmektir. Onlar için işçi üretimdeki en düşük maliyet, en düşük birimdir. İşçilerden Avrupa standartlarında verim ve çalışma süresi isteyen işveren ve iktidar, söz konusu işçi hak ediş ve işçi güvenliği olunca Afrika standartlarında hayat dayatmaktadır. Açık maden taramasının yapıldığı bir yerde, insanın çalıştığı bir yerde büyük iş aracının olması ihmalden öte bir cinayete zemin hazırlamaktır.

İş cinayetlerinde Avrupa birincisiyiz

Türkiye’de iktidarın iş güvenliği konusunda tersanelerden, inşaatlara, 3.havalimanından madenlere sicili bozuktur. Soma’da yer altına güvencesiz sokulan işçilerden, Zonguldak madenlerine, Maraş Elbistan madenlerinden Dursunbey madenlerine hep aynı hikaye anlatılmaktadır. Ölümler Fıtrat değil, ihmaldir. Eurostat verilerine göre Türkiye Avrupa’da iş cinayetlerinde birincidir. Uluslararası çalışma örgütü ILO verilerine göre ise dünyada üçüncü sıradadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Ağustos 2018 verilerine göre yalnızca ilk 6 ayda 1218 kişi iş cinayetine kurban gitmiştir. Bu sayı yalnızca bildirilen vaka sayısıdır. Sigortasız çalışma, insan onuruna yakışmayacak şekilde çalışma halen sürmektedir. Maden ocakları ve havzaları insanları öldürmeye devam etmektedir. İş Kanununda yapılan bir değişiklikle maden ocakları ve havzalarında kadınların çalışmasına kısıtlama getirilmişken, 2008 değişikliği ile kadınların maden havzalarında çalışması madenden değil, sanayiden sayılmaktadır. Yani maden havzasında arama ayıklama işlemleri sanayi işine girmektedir. Fatma Çoban kardeşimizin can vermesi işi kılıfa uydurmak isteyenlerin sorumluluğundadır.

Kanunda madende çalışan işçilerin maaşı asgari ücretin iki katından az olamaz denildiği halde, işçilere sırf bu parayı vermemek ve onları asgari ücrete tabi etmek için işverenler, maden arama faaliyetlerini sanayi faaliyeti saymakta ve kanunu dolanarak karını yükseltmektedir. İşçinin kendisi de işçinin sağlığı ve güvenliği de patronun umurunda değildir.

Hal böyleyken, yaşanan tüm iş cinayetlerinde fıtrat lafının ardına sığınmak işçiye hakaret etmektir. Zira yapılan işin kanuna uygun olduğunu söyleyenler, kanunun insan onuruna aykırı olduğu gerçeğine kördür. Bu körlüğü ortadan kaldırmak için her platformda gerçeği söylemeye, kaza dedikleri her şeyin ihmal olduğuna, ölüm dedikleri her kazaya cinayet demeye devam edeceğiz. “

Ne olmuştu?

Açık alanda maden ayıklama işi yapan on kadından birisi olan Fatma Çoban (35) geri geri gelmekte olan operatör Harun Ö.’nün kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. İşçi kadını fark edemeyen operatör olay sonrası araçtan inerek yardım istedi. Kaza sonrası olay yerinde 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.