Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Kongar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'lilerin Cumhuriyet'e yaptığı ziyareti yazdı.

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar'ın ziyarete ilişkin izlenimlerini yazdığı "CHP İstanbul’u kazanmaya hazırlanıyor" başlıklı köşe yazısı şöyle:

"Salı günü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşları Cumhuriyet Gazetesi’ni ziyarete geldiler. Haberini dünkü gazetede görmüşsünüzdür.

Ben de o gün tesadüfen gazetede olduğum için konukların ağırlanmasına katıldım.

Ev sahipleri ve konuklar arasındaki nezaket sözlerinden sonra, Canan Hanım’a, adaylık süreci açısından, CHP’nin de yaşadığı ve bütün partilerin klasik sorunu olan, “parti içi çekişmeleri” sordum.

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Bütün partilerde olduğu gibi, CHP’nin de iktidarı kazandığı il ve ilçelerde, Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla İlçe Belediye Başkanları ve ayrıca partinin İl ve İlçe Örgüt Başkanlarıyla Belediye Başkanları arasında çeşitli anlaşmazlıklar, sürtüşmeler olur.

Buna bir de, gerek belediyelerdeki gerekse örgütlerdeki eski ve yeni başkanlar arasındaki sürtüşmeleri eklerseniz, her partinin kendi içindeki sandalye kavgalarının, partiyi, rakip partilerin propagandalarından daha çok yıprattığını tahmin edersiniz.

Bütün bu “yapısal” çekişmelere ek olarak, her seçim döneminde, aday adayları arasında rekabet de başlar.

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İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin Türkiye’nin siyasal kaderini etkileyeceği açık:

CHP’nin bu seçimi kazanması, hem insanların ülkeyi boğan bu Tek Adam Rejimi baskısından kurtulma umudunu arttıracak hem de en azından İstanbulluların biraz daha özgür, uygar ve rahat bir yaşama kavuşmasına yol açacak.

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Canan Kaftancıoğlu, yaptırdıkları araştırmalardan elde ettikleri sonuçlara göre her ilçenin sorunlarına özel olarak ayrı ayrı eğildiklerini, adayları bu sorunlara göre belirleyeceklerini belirtti.

Israrla, hiçbir ilçede hiçbir önyargıya sahip olmadıklarını, örneğin adayları “muhafazakâr” olup olmadıklarına göre değil, o ilçenin halkıyla ve sorunlarıyla ne denli iç içe olduklarına göre değerlendireceklerini vurguladı ve “Tek bir oy artışının bile hesabını yapıyoruz” dedi.

Beni en çok etkileyen tavrı, kendi siyasal kariyerini, önümüzdeki İstanbul Belediye Başkanı seçimine bağlı gördüğünü belirtmesi oldu:

“Ben hiçbir yere aday olmadım, olmayı da düşünmüyorum, bütün siyasal kariyerimi bu seçime bağladım” dedi.

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İlçeler bazında özel değerlendirmeler yapmak ve sorunlara fonksiyonel çözümler içeren bir kampanya oluşturmak hiç kuşkusuz, doğru bir yaklaşım.

Hem Erdoğan/AKP iktidarının ülke çapındaki siyasal ve ekonomik başarısızlıklarından dolayı, hem de İstanbul’un yeşil alan/arsa yağması, ulaşım gibi temel sorunları büyüdüğü için:

CHP, İstanbul Belediye Başkanlığı’nı yeniden kazanmaya çok yaklaşmış görünüyor...

Yeter ki, Büyükşehir için de, halka güven ve umut veren bir aday belirlenebilsin.

Kaftancıoğlu önümüzdeki günlerde böyle bir adayın niteliklerini açıklayacaklarını belirtti.

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DİREN SOSYAL DEMOKRASİ...

DİREN SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİK!"