CHP'li vekilden 'tüzük metni' açıklaması

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel EROL, 9-10 Mart’ta yapılacak olan Tüzük Kurultayı öncesi 48 milletvekilinin kaleme aldığı ve imzaladığı tüzük metnine ilişkin açıklama yaptı.

"9-10 Mart’ta yapılacak Tüzük Kurultayımız öncesi partililerimizin tamamı CHP’nin daha özgürlükçü, daha demokrat, günün ve geleceğin koşullarına daha etkin hazırlanması gerektiği konusunda mutabakat halindedir.

Sosyal demokrasinin Türkiye’deki en büyük partisi ve öncüsü Cumhuriyet Halk Partisidir.

Sosyal demokrat partilerde ‘’değişim, dönüşüm ve yenilenme’’ süreçleri sade üyelerden yukarı doğru çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla yapılır.

Bu ortak düşünce ve amaç birlikteliği içinde partimizin her kademesinin yeni yapılacak tüzük ile ilgili görüş ve düşüncelerini paylaşmasından, tüzük çalışmalarına katkı sunmasından daha doğal bir yaklaşım olamaz.

‘Demokratik tüzük, demokratik CHP, demokratik Türkiye’ çağrısı ile parlamento grubumuzdaki 48 milletvekili arkadaşımızın yapmış olduğu ortak beyan, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan seçilmesiyle birlikte parti içi demokrasi konusundaki tutumuna destek niteliğindedir.

Parti içindeki önemli bir çalışmayla ilgili düşüncelerini ifade eden insanlara karşı tavır almak, ifade edilen düşünceleri Genel Başkan’a karşı yapılmış olarak yaftalamak, niyet okuyarak bu kişileri olumsuzlamak sosyal demokrat bir partide kabul edilebilir davranış şekli değildir.

Unutulmamalıdır ki bu davranış, demokrasi ve özgürlükler konusundaki duyarlılığımıza her zaman gıpta ile bakan rakiplerimizin hastalığıdır.

48 milletvekilinin imzaladığı metine bizim de imza atmış olmamız Genel Başkanımız’a olan bağlılığımızın ve sadakatimizin tartışma gerekçesi olmayacağı herkes tarafından bilinmelidir. Bu metin, Genel Başkanımız’a karşı değil; tam tersine Genel Başkanımız’ın özgürlükçü siyasi anlayışına destek olarak görülmelidir. Hiç kimse tüzükle ilgili açıklama metnine imza atmış olmamızı siyasi karşıtlık ve polemik konusu haline getirmemelidir.

Milletvekillerinin düşüncelerinin ifade etmeleri kadar tabii ne olabilir?

Parti içi demokrasi isteyenler değil; asıl eskiye dönüşü isteyenler sorgulanmalıdır."