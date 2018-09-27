Eren Erdem hakim karşısına çıkmayacak

CHP PM Üyesi Eren Erdem'in davasının görüleceği 23. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluğa itiraz incelemesini, yarın Erdem'in de katılacağı duruşmada yapma kararı vermişti.
Eren Erdem yarın mahkemeye gelmeye hazırlanırken, 23. Ağır Ceza Mahkemesi kararını değiştirdi. Duruşma SEGBİS'ten yapılacak ve Erdem mahkemeye getirilmeyecek.
Avukat Onur Cingil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mah.'den şahsım aranarak,yarın @erenerdemnet in yapılacak tutukluluk incelemesinde Eren Erdem'in hakim karşısına çıkarılmayacağı,sadece biz müdafiilerinin mahkemeye çıkacağı belirtilmiştir.BU HUKUKSUZ KARAR KABUL EDİLEMEZ!" ifadelerini kullandı.