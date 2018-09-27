Cumhurbaşkanı Vekili'nden 3. Havalimanı açıklaması

Yeni Havalimanı'nın 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı yolda istihdam yaratacağını söyleyen Oktay, şunları söyledi:

"Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye, sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni Havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır."

Askeri alanda geliştirilen yeni teknolojiler ve elde edilen kazanımlar sivil havacılıktaki gelişmelerle de sinerji oluşturmalı, daha büyük kazanımlara dönüşmelidir."

2003 yılından bu yana hava yolu ile taşınan yolcu, yük ve hava trafiği yaklaşık 5 kat artmıştır.

Askeri teknolojiler sanayisine de değinen Oktay şunları söyledi:

"Türkiye ürettiği İHA VE SİHA'larla küresel pazara açılma yolunda ilerliyor. Hem de hızla ilerliyor. TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2015'ten bu yana operasyonel olarak kullandığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında görev alan yerli ve milli İHA'larımızın Katar'da düzenlenen DOHA Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda ilk ihracatı gerçekleşti. Yine askeri teknolojiler konusunda özellikle ön plana çıkan Atak taarruz helikopterimiz Türk havacılığının gurur tablolarından biridir. Şu sıralar yine Pakistan için 30 adet T129 atak taarruz helikopteri üretiyoruz"