Tarihin en büyük 2. yolsuzluğu: Halk böyle aldatılır mı?

CHP Genel Başkanı Aykut Erdoğdu geçtiğimiz günlerde 3. havalimanı inşaatı hakkında, inşaat süresini takiben 25 yıllığına ihale edildiğini belirtmiş, 3 Mayıs 2013'te ihalesi yapılan havalimanının yer tesliminin 2 yıl sonra gerçekleştiğini açıklamıştı.

Yer teslimi yapılmadığı için hem inşaat hem işletme süresinin 2 yıl haksız olarak kamunun aleyhine, işletmecilerin lehine uzatıldığını anlatan Erdoğdu, bununla 2 milyar 90 milyon avronun halkın cebinden alınarak, bu müteahhitlerin cebine konulduğunu belirtmişti. Erdoğdu, bugün konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara yanıt verdi.

Erdoğdu'nun konuşmasından satırbaşları:

Bu sizin paranız değil, sessizliğe gömülemezsiniz. 3. havalimanı ile ilgili yapılan açıklamada, dedim ki, 2013 yılında ihale yaptınız hemen yer teslimini yapmanız gerekiyordu. 42 aylık inşaat süresinin, 25 yıllık işletme süresinin başlaması gerekiyordu. 2 yıl yer teslimi yapılmayınca ne oluyor?

CHP'den şok iddia: 32 milyar TL yolsuzluk yapıldı!

Bakanlıktan havalimanında yolsuzluk iddialarına açıklama

Her seferinde farklı açıklama yapıp, 2 yıl geciktirmişler. Siz Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamalarına inanıyor musunuz? Burada danışıklı bir dövüş var. Projenin yer teslimi uzasın diye sebep arıyorlar, onu da orman bakanlığının üzerine atıyorlar. 1 mayıs 2015'te yer teslimi yapılmış, 7 haziran 2014'te seçim kampanyasının bir parçası olarak temel atma töreni Erdoğan tarafından gerçekleştirilmiş. Böyle halk aldatılır mı? Seçim kampanyasına bu kadar büyük bir yolsuzluk ortak edilebilir mi?

Suç duyurusunda bulunacağız, broşürlerini yapacağız, krizin altında inim inim inleyen halkımızın 32 milyar lirasının nasıl çalındığını herkese duyuracağız. Eğer bu haber yapılmış olsaydı, hükümet kendisini biraz frenlemiş olurdu. Eğer bu ülkede birkaç tane ahlaklı savcı olsaydı bu işler yapılamazdı. Sırf bu işler yüzünden insanlar çocuğuna pantolon alamadığı için intihar ediyor, açlıkla savaşıyor... Bu gidişe bir dur demeliyiz.