CHP'den genç seçmen açılımı

CHP, yerel seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu'nun "kızdırmış olabiliriz" dediği genç seçmenin karşısına yeni bir siyaset modeliyle çıkmaya hazırlanıyor.

CHP, yerel seçimlere genç seçmenin karşısına yeni bir siyaset modeliyle çıkmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, gençlerin "eğitim", "istihdam" ve "siyasete katılım" alanlarındaki sorunlarına çözüm aranıyor.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, önecki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında, Türkiye'deki gençlerin sorunlarına ilişkin hazırlanan raporun sunumunu yaptı.

5 TEMEL SORUN

Gençler hakkında ekonomik ve demografik göstergelerin paylaşıldığı raporda; gençlere yönelik izlenmesi gereken temel politika alanları;

- Kaliteli eğitim

- Gençlerin demokratik katılımının desteklenmesi

- İnsan onuruna yakışan çalışma koşulları

- Sosyal dışlanmayla mücadele

- Eğitimde ya da istihdamda olmayan gençlerin oranının azaltılması

olarak sıralandı.

5 TEMEL İLKE

Raporda, CHP 'nin gençlik politikası için temel ilkelerde sıralandı. Bu ilkeler;

- Gençlere sorun olarak değil, kaynak olarak yaklaşılması

- Gençliğin bir geçiş dönemi olarak değerlendirilmemesi

- Gençlerin eşit haklara sahip özgür vatandaşlar olarak ele alınması

- Gençlerin katılımının, yaratıcılığının ve örgütlülüğünün desteklenmesi

- Kutuplaşmaya karşı hoşgörü ve dayanışmanın güçlendirilmesi

olarak belirlendi.

GENÇLİK POLİTİKASININ TEMEL AMACI

CHP 'nin gençlik politikasının temel amacının, gençliğin gönüllü katılımına dayalı aktif yurttaşlığın gerçekleştirilmesi, gençlerin kendi yaşamları üzerindeki kontrolünün sağlanması ve gençlerin her alanda güçlendirilmesi olduğu vurgulandı.

PROJE BAZINDA ÖRGÜTLENME

Raporda, gençlik politikası alanında yapılacak somut politika önerilerinde de bulunuldu. Gençlik Çerçeve Yasası hazırlanması ve yerel yönetimlerin gençleri istihdama yöneltmesi konularında politika geliştirmenin faydalı olacağı belirtildi. CHP bünyesinde, gençlerin proje çalışmaları bazında örgütlenmesinin önemi vurgulandı.