Fatih Altaylı: Hiç şaşırmadım, AKP'liler arasında çok moda

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminin başından bir anıyı anlatırken, "Yangını duyunca güldüm. Puronun AK Partililer arasında çok moda olduğunu biliyorum ne de olsa!" ifadesini kullandı.

Altaylı, "20 bin Romalı’yı hangi kulüp başkanının dedesi öldürdü?" başlığıyla (27 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte ABD’ye giden gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı” haberini görünce “Tarih tekerrürden ibarettir” diyerek güldüm.

Yangına gülünür mü?

İşin içinde Türkler var ise gülünür.

Nedenini anlatayım.

Erdoğan’ın Başbakanlığının ilk yılıydı yanlış hatırlamıyorsam.

Başbakan olarak ilk kez Washington’a resmi bir ziyarette bulunuyordu ve yanında kalabalık bir gazeteci ve işadamı heyeti de vardı.

Acemilikten olsa gerek, Washington’ın pek de şahane olmayan bir otelinde kalıyordu heyet.

Uçaktan indik, gelip otele yerleştik.

Aradan yarım saat geçmişti ki, birdenbire alarmlar çalmaya, yoldan siren sesleri yükselmeye başladı.

Washington’da ne kadar itfaiye aracı var ise otelin kapasına dayandı, ellerinde hortumlar ve tüplerle itfaiyeciler otele daldı.

Sürekli anonslar yapılıyor ve misafirlerin oteli terk etmesi isteniyordu.

Herkes kapının önüne çıktı, itfaiyeciler oteli didik didik ettiler ama yangına dair bir iz bulamadılar.

İş sonradan anlaşıldı.

İşadamları ve gazeteciler odalarına çekilmişler ve anında puroları sigaraları yakmışlardı.

Bu kadar duman bir anda odalara dolunca otelin alarm sistemi devreye girmişti.

Bu yüzden yangını duyunca güldüm.

Puronun AK Partililer arasında çok moda olduğunu biliyorum ne de olsa!