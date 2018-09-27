CHP'li Yücel'den yerel seçim mesajı

300 mahalle temsilcisinin katıldığı toplantıda Yücel, örgüte önemli mesajlar verirken, İzmir’de hedeflerinin Büyükşehir belediyesi ile birlikte 30 İlçe’de de seçimleri kazanmak olduğunu açıkladı. Yücel, konuşmasında şunları söyledi.

ÖNÜMÜZDE İKTİDARA GİDEN BÜYÜK BİR FIRSAT VAR

Bugün Bergama’da mahalle temsilcilerimizi kapsayan bölgesel toplantılarımızın ilkini gerçekleştiriyoruz. Ben çalışmalarımızın tabandan tavana yayılması, istediğimiz başarının yakalanması için mahalle temsilcilerimizi çok önemsiyorum. Hepiniz biliyorsunuz genelde ki iktidar yerelden geçiyor. AKP’nin iktidara gelişini düşünün; önce Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlıklarını kazandılar, sonra genel seçimlerde iktidara geldiler. Sosyal Demokrat Halkçı parti 1989 yerel seçimlerinde büyük bir başarı yakaladı. Ardından yapılan ilk genel seçimler olan 1991 genel seçimlerinde iktidar ortağı oldu. Şimdi bizim önümüzde çok büyük bir fırsat var. Bu yerel seçimlerde tabandan başlatacağımız çalışmalarla önce yerelde, ardından ilk genel seçimlerde Türkiye’de iktidar olma şansımızı çok iyi kullanmalı ve bunu hep birlikte başarmalıyız.

AKP KENDİ ZENGİNLEŞTİ, HALK YOKSULLAŞTI

16 Yıllık AKP iktidarı boyunca, Türkiye’nin çok yara aldığını, AKP’nin kendi yönetim kademesinin ve yandaşlarının zenginleşirken, halkın yoksullaştığını ifade eden Yücel, “Ülkemizde 16 yıldır, ülkemizi ve toplumu fakirleştirirken, kendi zenginini yaratan, saraylarda saltanat süren, karanlık ve baskıcı bir AKP iktidarı var. Şimdiyse bu iktidara son vermek için önümüzde çok önemli bir fırsat var. Bu yüzden 2019 yerel seçimleri çok önemli. Halkı yoksullaştıran AKP’den kurtulmak zorundayız. Peki, bunu nasıl başaracağız? Hep beraber, omuz omuza, ev ev, hane hane çalışarak başaracağız. İşte bunun için sizlere, tabandan başlayacak çalışmaya ve sizlerin kararlı bir şekilde inançla yürüteceğiniz mücadeleye ihtiyacımız var.

VATANDAŞA İLK TEMAS EDECEK OLANLAR SİZLERSİNİZ

Mahalle Temsilcilerini çok önemsediğini vurgulayan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, parti için mahalle temsilcilerinin son derece önemli görevleri olduğunu belirterek, mahalle temsilcilerinden beklentilerini sıralayarak şunları ifade etti.

Eminim hepiniz görevlerinizi en iyi şekilde yerine getiriyorsunuz. Bunda en küçük bir kuşkum yok. Ben mahalle sorumlularımızı çok önemsiyorum. Çünkü sizler sorumlusu olduğunuz mahallede, ya da tüzüğümüzdeki tanımıyla muhtarlık bölgesinde cumhuriyet halk partisini temsil ediyorsunuz. Oradaki örgütlenme, oradaki propaganda, partimizin politikalarının anlatılması, bu konuda çalışma yapılması, toplantı düzenlenmesi, bunların hepsi sizin göreviniz. Yani vatandaşa ilk temas edecek, partiyi anlatacak kişiler sizlersiniz. Tabii, bunu tek başınıza yapmayacaksınız. İlçe başkanlıklarıyla koordinasyon halinde, ilçe başkanlıklarının desteğiyle birlikte yapacaksınız. Sizlerden yaklaşan seçimler için canla başla bir çalışma yapmanızı bekliyoruz. Sizlerin sayesinde tabandan başlayacak olan bu çalışmalar tüm İzmir’e sokak sokak, ilçe ilçe yayılacak ve bizim seçimleri kazanmamızdaki en büyük güç olacak. Çalışmalarımızı hızlandıracağız, komşularımızla, muhtarlarımızla, bölgenizdeki kanaat önderleriyle ilişkilerimizi sıcak tutacağız ve geliştireceğiz. Böylece bizlerin tüm çalışmalarını, propagandasını sizler onlara anlatacak ve onları ikna edebileceksiniz. Biliyorum hepinizin kendi hayatları ve sorunları var. Ama biz CHP olarak toplumun her kesimini kucaklayacak, katılımcı bir yönetim anlayışını hakim kılmak istiyorsak, kendi sorunlarımızı bir kenara bırakacak partimizin başarısı için koşuluz, amasız ve çıkarsız çalışacağız. Sizlere çok güveniyor ve sizlerin mahallelerinizdeki başarılardan yola çıkarak, tüm İzmir’de tarihi ve büyük bir başarıya imza atacağımıza yürekten inanıyorum. 2019 seçimlerinde yerelde yakalayacağımız başarıyla, partimizin ilk seçimlerde genelde de iktidarı yakalaması sizlere, bizlerin dayanışma ve kararlılıkla aralıksız çalışmamıza bağlı. Hiç birimizin kendimizi düşünme lüksü yok. Önce partimizin başarısını, sonra Türkiye’nin geleceğini düşünerek çalışacağınıza inanıyor, sizlere güveniyorum.

KİMLER KATILDI

Mahalle temsilcileri toplantısına, Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Cambaz, Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener, Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz, CHP Örgütten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hasan Ali Oray, İl Başkan Yardımcıları Saadettin Coşkuner ve Azmi Kumova, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sevim Köz, Ömer Berk Gönençer, Mert Can Malkoç ve Ali Çalışkan’da katıldı. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’de katılımcıları selamladığı kısa bir konuşmanın ardından toplantıdan ayrıldı.