'Almanya'nın Türkiye'den beklentileri var'

Çeviköz'ün konuşmasından satırbaşları:

BM Genel Kurulu'nun başlamasıyla gündemde geri kalan İdlib sorunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Suriye'de terör örgütlerine silah verenler gelecekte bedelini ödeyecekler deniyor. Biz soruyoruz, kim terör örgütlerine destek verdi?

Türkiye'nin yanlış politikası nedeniyle giderek kabaran faturanın son noktası İdlib'tir.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Türkiye-ABD ilişkileri hiç de iç açıcı değildir. New York'ta Trump ile kapsamlı bir görüşme yapılamamış olmasını üzüntüyle karşıladık. Türkiye'nin BM Genel Kurulu'na gittiğinde itibarlı olduğu günlerin özlemini çekiyoruz.

ALMANYA ZİYARETİ

Almanya'nın ve Avrupa'nın Türkiye'den beklentileri var. Türkiye'den AB müzakerelerine yeniden başlaması için gereken adımları atması beklenmektedir.

EKONOMİK SIKINTILAR

Son günlerin en önemli gelişmesi, ekonomik sıkıntılarımızın Rahip Brunson ile ilgili olmadığının açıklanması olmuştur. Demek ki ekonomik sıkıntılar suni manipülasyonlardan kaynaklanmıyormuş.

AYRINTILAR GELİYOR...