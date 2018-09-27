AKP ve MHP ittifakında 'af' krizi

EMİNE KAPLAN - CUMHURİYET/ MHP ’nin af önerisini inceleyen AKP, önerinin adı ‘şartlı indirim ve salıverilme’ olsa da içeriğinin af olduğunu, anayasaya göre Meclis’te kabul edilebilmesi için ‘beşte üç çoğunluk (360)’ gerektiğini düşünüyor. Kişilere karşı işlenen suçlarda devletin affedici olamayacağına ilişkin görüşünü koruyan AKP, kendisi açısından önerinin ‘kabul edilemez ve kabul edilebilir’ taraflarını değerlendiriyor.

MHP ’nin af önerisine ilk açıkladığı günden beri sıcak yaklaşmayan ve mesafeli bir tutum izleyen AKP, önerinin resmen TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından inceleme başlattı.

Partinin hukukçu kurmayları, hem içerik hem de şekil yönünden değerlendirdikleri önerinin desteklenip desteklenemeyeceğini belirleyerek bir görüş oluşturacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapılacak değerlendirmenin ardından partinin görüşü, MHP’ye bildirilecek.

AKP’nin öneriye ‘hayır’ demesi durumunda Meclis gündemine gelmesi beklenmiyor. Önerinin önce Adalet Komisyonu, ardından da TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi gerekiyor. Ancak bir yasa önerisinin komisyon gündemine alınması, çoğunlukta bulunan partinin kararına bağlı bulunuyor. Halen komisyonlardaki üyelerin yarısını AKP’li milletvekilleri oluşturuyor. Oyların eşitliği halinde AKP ’li komisyon başkanının oyu doğrultusunda bir karar alınabiliyor. Bu nedenle MHP’nin tek başına önerisini komisyon gündemine aldırma şansı bulunmuyor. AKP içinde yapılan ilk değerlendirmelerde öneriyle ilgili şu kaygı ve görüşler dile getiriliyor:

-360 gerekir: MHP her ne kadar önerinin bir af olmadığı, şartlı indirim ve salıverilme olduğunu söylese de verilen hükümden 5 yıllık indirim söz konusu. Bu doğrudan anayasanın 87. maddesinde sayılan‘genel ve özel affın beşte üç çoğunlukla çıkarılabileceği’ hükmü kapsamına girer. Önerinin TBMM’den geçebilmesi için en az 360 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyor.

-Anayasa Mahkemesi genişletir: Bu önerinin kaderi de Rahşan affı gibi olabilir. Rahşan affı, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla genişleyince çok farklı bir tablo ortaya çıktı. Af, maksadından çok öteye gidince toplumda büyük bir tepki oluştu. Diyelim ki Meclis’ten geçti. Anayasa Mahkemesi, Rahşan affında olduğu gibi anayasanın ‘eşitlik’ ilkesine aykırı bularak iptal ederse kapsam daha da genişleyebilir ve hiç istemeyen sonuçlar doğurabilir.

Cezaevine koyduğumuz çeteleri çıkaracak mıyız: AKP hükümetleri, iktidarda olduğu 16 yıl boyunca çetelerle mücadele etti. Cezaevlerine tıktığı çeteleri şimdi kendi eliyle serbest mi bırakacak? Kişilere karşı işlenen suçlara af getirmek çok sıkıntılı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sık sık kişilere karşı olan suçları devletin affetmemesi gerektiğini, ancak kişilerin affedebileceğini dile getirdi. Eğer bunları affedersek bu suçların işlenmesi sonucunda da mağdur olan bir kesim var. Burada dengenin çok iyi kurulması gerekiyor.