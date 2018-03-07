Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlarla buluşacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce yarın düzenlenecek Dünya Kadınlar Günü organizasyonunda, Türkiye'deki tüm kadın muhtarlar, Kuşadası'nda ağırlanacak. Konuklar, saat 10.30'da, Efes Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Grubu'nun gösterisiyle karşılanacak. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılarak, konuşma yapacak.

Kuşadası'na bu akşam gelmesi beklenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, geceyi İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahilindeki bir otelde geçirecek. Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlara yapacağı konuşmadan sonra ise Ankara'ya gitmek üzere Kuşadası'ndan ayrılacak.