CHP'li Başkan isyan etti

İzmir Güzelbahçe Yelki’de yapılmak istenen “Go-Kart Yarış Pisti”ne karşı çıkan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Eğer oraya asfalt dökerlerse, kepçenin direksiyonuna ben geçeceğim ve hepsini kazıyacağım” dedi.

Güzelbahçe Yelki’de yapılmak istenen “Go-Kart Yarış Pisti”ne karşı çıkan Güzelbahçe’deki sekiz derneğin oluşturduğu Güzelbahçe Sivil Toplum Platformu, “Yarış Pistlerinin Çevresel Etkileri” konulu panel düzenledi.

Konuşmacılar, yarış pistinin yaratacağı gürültü ve egzoz gazları nedeniyle doğal çevrenin zarar göreceğini, insanlarda duyma kaybına neden olacağını savundu ve “Burada yarış pisti istemiyoruz” dediler.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de, “Eğer oraya asfalt dökerlerse, kepçenin direksiyonuna ben geçeceğim ve hepsini kazıyacağım” dedi

Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde önce meclis salonunda başlayan panel, davetlilerin salona sığmaması üzerine 550 kişilik Tuncel Kurtiz Konferans Salonu’nda devam edildi.

BELEDİYE MÜHÜRLEME YAPTI

Güzelbahçe Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Tuğrul Şahbaz’ın yönettiği panelde bir konuşma yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, yerel yönetim yasası ve zeytincilik yasasının söz konusu pistin yapımına engel olacağını belirterek, “Türkiye bir hukuk devleti, bir kanun devleti ise bu kanunlar yok sayılamaz. Herkes kafasına göre iş yapamaz. Güzelbahçe’de ihtiyaç olduğu halde koskoca üniversite bile tarım alanında olduğu için bir sürü prosedür uygulandı ve belli aşamalardan geçtikten sonra yapımına karar verildi. Bir üniversite yapmak için bile izin gerekirken, çevreye, doğaya, insanlara zarar vereceği aşikar olan yarış pistinin inşaatı için kimse belediyeye başvurmuyor, kimse ruhsat ve izin almıyor. Güzelbahçe Belediyesi olarak kanunların bize verdiği yetkiye dayanarak mühürleme işlemini uyguladık. Eğer asfaltı dökerlerse, kepçenin direksiyonuna ben geçeceğim ve hepsini kazıyacağım. Kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

“CANLILARI ÖLDÜRMEYELİM”

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, “Biz kentlerde yaşıyorsak, bunu tarımsal üretime borçluyuz. Toprak canlı ve yaşayan varlıktır, öldürürsek üretim olmaz” dedi. Çiftçi, pist yapılacak bölgenin zeytin ağaçlarıyla dolu olduğunu ve zeytincilik yasasına göre bölgede yapılanmaya izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil Kınay, pistin doğru yerde yapılması gerektiğini belirterek, “Pistte araçların çıkaracağı emisyon, gürültü ve vibrasyon doğal yaşamı etkiler. Bölgedeki tarım arazileri ve canlılar bu pistte araçların çıkaracağı gaz ve gürültüden etkilenecektir. Kesinlikle yapılmamalı” dedi.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Bıyık, “Bölgenin imar planı yok. Belediyeden ruhsat alınmamış. Bölgede 10 bin metrekarelik inşaat yapılmak isteniyor. Ama ruhsat başvurusu yok. Yarış pisti bölgede yapılaşmanın önünü açar” diye konuştu.

“DUYMA KAYBINA YOL AÇAR”

İzmir Tabib Odası Çevre Sağlığı Komisyonu Üyesi Dr. Ahmet Soysal, “Yelki’de yapılmak istenen yarış pisti bölgede gürültü ve hava kirliliğine neden olacaktır. Bölgedeki tarım alanları zarar görecektir. Araçların çıkaracağı yüksek gürültü, insanların duyma kaybına neden olacaktır. Bölge için ÇED raporu alınmasa bile SED (Sağlık Etki Değerlendirme) Raporu mutlaka alınmalıdır. Güzelbahçe’nin yarış pistine ihtiyacı yok, doğasının korunmasına ihtiyaç var” diye konuştu.