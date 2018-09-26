'Halkın içme suyuna göz dikenlerin karşısında olmak boynumuzun borcu'

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki heyet, Divriği ilçesine bağlı Mursal Köyü’nde planlanan siyanürlü altın madenciliği projesi için başlatılan sondaj çalışmalarına karşı direnen köylülülerin mücadelesine destek oldu.

Yaşam hakkını korumak isteyen köylülerin karşısına TOMA’larla dikildiler

Divriği’ye bağlı Mursal Köyü’nde maden rezervlerini tespit etmek amacıyla Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından Sivas Valiliği’nin izniyle başlatılan sondaj çalışmaları bölge halkının tepkisine neden olmuştu. Hukuki süreç tamamlanana kadar bölgede herhangi bir çalışma yapılmamasını isteyen köylülere rağmen TOMA’lar ve kolluk güçlerinin ablukası altında başlatılan çalışmaların ardından CHP Heyeti Mursal Köyü’ndeydi. Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Biçer Karaca başkanlığındaki heyette TBMM İdare Amiri ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile birlikte Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve partinin il ve ilçe başkanları yer aldı.

“Divriği’nin tek su kaynağını siyanürle zehirleyecekler”

Dört farklı noktada süren sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen heyet ardından Divriği halkının tek içme su kaynağı olan Mursal Barajı’nı ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada Biçer Karaca; “Burada toprağına, suyuna, geleceğine sahip çıkan vatandaşlarımıza terörist muamelesi yapılarak Mursal Köyü zorla işgal edilmiş durumdadır. Bölgenin yegane tarımsal sulama ve içme su kaynağı olan Mursal Barajı’na 600 metre mesafede yapılan sondaj çalışmaları ve gelecekte planlanan siyanürlü altın madenciliği suyu zehirleyecek, Divriği ilçesi ve çevre köyleri de yaşanmaz hale getirecektir” dedi.

“AKP Genel Başkanı bir tercih yapmalı: Ya altın, ya yaşam”

İlgili yönetmelikler gereği içme ve kullanma suyu rezervuarlarının koruma alanının bir kilometre olduğunu hatırlatan Biçer Karaca, halkın karşı çıkmasına rağmen yapılan sondaj çalışmalarının hukuksuzluğunun altını çizdi. Sondaj faaliyetinin hukuksuz olduğu kadar büyük bir çelişkiyi de ortaya çıkardığını söyleyen Biçer Karaca sözlerine şöyle devam etti:

“AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkladığı ‘100 Günlük Eylem Planı’nda burada kurulacak içme suyu tesisinin müjdesini verirken, bugün madenler kurmak için sondaj çalışması yapılmasının anlamı nedir? AKP Genel Başkanı bir tercih yapmak durumunda: Ya maden için Divriği’nin tek içme ve tarımsal sulama kaynağını yok edecek projeye halka rağmen izin verecek, ya da derhal sondaj çalışmalarını durduracak. Bizim bu konuda tavrımız çok net: çalışmalar durdurulmalı çünkü altın insan yaşamından daha değerli değildir.”

“Tek umudum; Divriğililerin vereceği mücadele ve vicdanlı insanların onların yanında olması”

Divriği’nin yoğun göç veren bir bölge olduğunu ve su kaynağı yok edilirse bölgede yaşamanın mümkün olmayacağını söyleyen Biçer Karaca dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan tüm Sivaslılara da çağrı yaptı: “Halkın topraklarını suladığı, o topraklardan yetişen ürünlerle çocuklarını, torunlarını beslediği Mursal Köyü’nün verdiği mücadeleye Divriğili olmakla övünen herkes destek olmalı. Saraylarında kulakları sağır, vicdanları kör olanların Divriğililerin haykırışını duyabilmesi için bu sesi hep beraber büyütmek zorundayız.”

Devam eden hukuk mücadelesini yakından takip edeceklerini belirten Biçer Karaca; “yetkililerin Divriği’nin karşı karşıya olduğu bu büyük tehlikeyi göreceklerini ve çalışmaları derhal sonlandıracaklarına inanmak istiyorum ama ülkemizin her karış toprağını yandaşlarına rant alanına dönüştüren bu iktidarın yaptıklarını gördükçe çok da umutlu olamıyorum. Tek umudum Mursallı ve Divriğili yurttaşlarımızın burada vereceği mücadele ve ülkemizin vicdanlı insanlarının onlarının mücadelesinin yanında olması” dedi.