'Uçan saray’ın deposu 280 bin dolara dolacak

Kavuncu ‘’Hediye denilen Boeing 747’nin deposu, tamı tamına 225 bin 486 litre (59 bin 567 galon) yakıt alıyor. Bu deponun dolması için bir seferde ödenecek para 280 bin ABD dolarıdır. O depo, vatandaşın ödediği vergiyle dolacak” dedi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı sonrası açıklama yapan Kavuncu, ‘’Kriz mıriz yok diyerek insanların evladına kıyafet almakta zorlandığı, kışı nasıl geçireceğim diye düşündüğü bir ortamda, Katar’dan milyonlarca dolar değerindeki uçağı nasıl aldınız ? Biz o uçağı helal etmiyoruz. Seçimlerde oy kullanacak herkesin hatırında bulunsun. O uçağın deposu 280 bin dolara dolacak” dedi.

AFFA KARŞIYIZ

MHP’nin af teklifine de karşı çıkan Kavuncu, affın infaz yasası adı altında getirilerek Anayasal gereklilik olan 360 oydan kaçıldığını salt çoğunlukla kabul edilmesinin ise Anayasa’ya aykırı olacağını savundu. İktidarın uyuşturucuyla mücadele etmekle övündüğünü, MHP’nin teklifinin ise uyuşturucu kaçakçısı ve satıcılarına af getirdiğini vurguladı. Kavuncu ‘’Af ihaleye fesat karıştırma, hileli iflas gibi suçları da kapsıyor. Hangi yandaş şirket ya da şahıs affedilecek? Rahşan affının sonuçlarını unutmadık. MHP de onun bir benzerini hazırlamış ‘’ açıklaması yaptı.

AKŞENER İYİLEŞTİ

Öte yandan ayak başparmağındaki kemik büyümesi nedeniyle bir süre önce ameliyat olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, iyileşerek iş başı yaptı. Ayağına platin takılan ve bir süredir istirahat eden Akşener, hafta başında görevine döndü. Akşener, dün yapılan Başkanlık Divanı toplantısına da katıldı.