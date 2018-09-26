CHP'den Tunç Soyer'e destek

CHP Seferihisar İlçe Başkanlığı'nın ilçe yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları, bir araya geldiği toplantıda son günlerde Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında çıkan eleştirilere tepki gösterdi.

Örgüt adına açıklama yapan CHP Seferihisar İlçe Başkanı İsmail Yetişkin, "Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık ihtimali güçlendikçe saldırıların dozajının yükseldiğini görüyoruz. Her partilimizin olduğu gibi Tunç Soyer'in de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olma hakkı vardır, bu konuda liyakati tamdır" dedi.

CHP Seferihisar İlçe Başkanlığı'nın ilçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kollarının tam kadro bir araya geldiği basın toplantısında, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamayı, CHP Seferihisar İlçe Başkanı İsmail Yetişkin yaptı. Yetişkin, açıklamasında Soyer'e sahip çıkarak, "Son günlerde bir yerlerden düğmeye basılmışcasına belli kesimlerce belediye başkanımız . Tunç Soyer'e dönük asılsız bir sürü kirli bilgiyle bir linç girişimine tanık olmaktayız. Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık ihtimali güçlendikçe saldırıların dozajının yükseldiğini görüyoruz. Her partilimizin olduğu gibi Tunç Soyer'in de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olma hakkı vardır, bu konuda liyakati tamdır. Çalışan, üreten, yoktan var eden Tunç Soyer ne yaptı da, kimi çıkar çevrelerinin bu kadar zoruna gitti? Seferihisar neredeyse yoktan var edildi. O dar imkanlar ve yetersiz bütçelerle birçok belediye mevcut durumu bile sürdüremezken Seferihisar'a birkaç tane Seferihisar katan ve bu hedefe ulaşmak için kaynak oluşturan Tunç Soyer'in yaptığı işler ve aldığı kararlar doğrudur. Bu nedenle, akıl ve vicdan sahibi herkes onun arkasında duruyor" dedi.

Başkan İsmail Yetişkin, şöyle devam etti:

"Soyer'in yurt dışı seyahatleri her zaman oldu ve olacak. Uluslararası birçok kuruluş ve organizasyonda görev alan, yöneticilik yapan Tunç Soyer'in temsil misyonunu ve yüklendiği sorumluluğu değil de o toplantılara katılmasını sorun edenler, en hafif deyimle kötü niyetlidir. Bu çerçevede CHP Seferihisar İlçe Yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları olarak bizler belediye başkanımız Tunç Soyer'in sonuna kadar yanında olduğumuzu ve hep birlikte söz konusu kesimleri rahatsız etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."