CHP'li Kuşoğlu'nun kayınvalidesinin cenazesi, 8 Mart Perşembe günü (yarın) İskenderun Kaptanpaşa Camiinde kılınacak ikindi namazını takiben şehir mezarlığına defnedilecek.
7 Mart 2018 13:59
CHP'li vekilin acı günü
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun kayınvalidesi Nazire Velibağlı yaşamını yitirdi.
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