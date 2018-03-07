7 Mart 2018 13:59

CHP'li vekilin acı günü

CHP'li vekilin acı günü
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun kayınvalidesi Nazire Velibağlı yaşamını yitirdi.
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CHP'li Kuşoğlu'nun kayınvalidesinin cenazesi, 8 Mart Perşembe günü (yarın) İskenderun Kaptanpaşa Camiinde kılınacak ikindi namazını takiben şehir mezarlığına defnedilecek.

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