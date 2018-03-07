'Vatandaşın kahvede Tayyip Bey'le ilgili söylediği söz...'

Kılıçdaroğlu'nun faiz açıklaması şöyle:

"Sanki CHP iktidarda o faizden şikayet ediyor. 15 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Faiz sömürüden ibaret. Günaydın Recep Bey. Her sefer söyledim. Vatandaşın kahvede söylediği söz faizci Tayyip. Faizci Tayyip. 149 milyar doları sanayiciye mi, çiftçiye mi, emekliye mi, memura mı verdiniz? Yurt dışındaki bir grup tefeciye veriyorsunz. Vatandaş tefeci Tayyip demekte haksız mı? Kime ödedin bu parayı? Bir grup tefeciye ödedin. O nedenle sana tefeci Tayyip diyorlar. Şikayetçi olmayacaksın arkadaşım. Çözüm bulacaksın çözüm. Faiz sorununu çözemezler, çünkü yakayı tefeciye kaptırmışlar. Faizi düşür, doları, parayı getirmem diyor. Yakayı tefeciye kaptırmış vaziyette."