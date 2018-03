CHP'li belediyelerde çalışan kadınlara müjdeli haber

GERÇEK GÜNDEM - Kaftancıoğlu: "CHP’li belediyelerimizde çalışan kadınlarımıza bir müjdeyi daha vermek istiyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İstanbul’un 14 CHP’li belediyesinde çalışan tüm kadınlarımız izinlidir."



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklama şöyle:



"Türkiye’de ötekileştirmenin, insan hakları ihlallerinin tavan yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Şiddet, bugün hayatın her alanına sirayet etmiş durumda. Bazen fiziksel bazen psikolojik bir şiddetle ama ne yazık ki her gün insan haklarının ihlal edildiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu acı gerçeklikle en fazla muhatap olan da hiç şüphesiz kadınlar ve çocuklar.

Ülkemiz adına bu yüz kızartıcı tablonun değişmesi için devlete ve yerel yönetimlere çok önemli görevler düşüyor. İsterdim ki bugünkü devlet, onu var eden halkına insanca yaşam şartlarını yaratıyor olsun. İsterdim ki bugünkü devlet aklı mutlu bir azınlığın değil onu var eden halkının yanında olsun. İsterdim ki devlet, sokaktaki, evdeki, iş yerlerindeki şiddete son vermek için çare arasın. Ne yazık ki mevcut iktidarın elinde bulunan devletin bu taleplere cevap verebilmesi mümkün gözükmüyor.

Kötülüğün iktidar olduğu bu dönemde çöldeki vaha gibi duran, topluma nefes aldıran yönetim anlayışları da yok değil. Bugün sosyal demokrat yerel yönetim modeliyle hizmet veren CHP’li belediyeler, birçok konunun olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitliğinin de mimarı.

Herkes için temel bir hak olan eşitlik ilkesinin, insanca yaşam şartlarının hayata geçirilmesinde yasal düzenlemeler de tek başına çare değil. Bu anlamda CHP’li belediyelerimiz, sosyal demokrat belediyeciliğin vazgeçilmez bir unsuru olarak kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, eşit imkân ve hizmetler sağlamak amacıyla başta sosyal hizmetler olmak üzere farklı alanlarda öncü çalışmalar yürütüyor. Sosyal demokrat belediyeler, bugünkü devlet anlayışının kırıp döktüğü toplumsal cinsiyet eşitliğini yeniden sağlamak için mücadele veriyor.

Yalnızca İstanbul’da değil Türkiye’deki tüm CHP’li belediyeler, toplumun nefes alabildiği yerlerdir. Sosyal demokrat belediyeler, kadınların istihdama katılabildiği, özgürce dolaşabildiği, farklı alanlarda kendilerini geliştirebildiği ve erkek egemen anlayışın hüküm süremediği yerler.

Bazıları gibi yol yapmayı, çöp toplamayı 21. Yüzyılın en büyük hizmeti gibi sunanlar bir tarafta; topluma sosyal ve ekonomik fırsat eşitliği yaratan, insanca yaşam koşullarını hazırlayan belediyeler diğer tarafta. Halkımız bugün İstanbul’da birbirine komşu iki ilçe olan Esenyurt ile Beylikdüzü’ne baktığında da sosyal demokrat belediyeciliğin farkını çok net görebiliyor.

Sosyal demokrat yerel yönetim anlayışını İstanbul’da hakim kılmak için yürüttüğümüz bu haklı mücadele, kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın insanca yaşam ve daha iyi bir gelecek mücadelesidir.

İstanbul’da partimin ilk kadın il başkanı olarak yarın benim için büyük ve önemli bir gün. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü coşku ve neşeyle kutlayabileceğimiz bir Türkiye umuduyla buradayız. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bugün Türkiye, kadın olmanın en zor olduğu günleri yaşıyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi hazırlanan “Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği” raporundan bazı acı ama maalesef gerçek rakamlar paylaşmak istiyorum:

· Her 10 kadından yalnızca 3’ü çalışıyor!

· Geniş tanımlı kadın işsizliği 3 milyona yaklaştı!

· Kadınların yarıya yakını kayıt dışı çalıştırılıyor!

· Kadınların gerçek sendikalaşma oranı yüzde 6!

· Her gün en az 4 kadın şiddete maruz kaldı…

· Her 10 kadından 2’si yoksul, yoksulluk en çok kadınları etkiliyor…

· Her 10 kadından 4’ü kendisini güvende hissetmiyor.

Son yıllarda kız çocuklarının eğitim ve yaşam haklarından mahrum bırakılarak evlenmeye ve anne olmaya zorlanması, çocuk yaşta evlendirilmeleri ve çocuk anne gerçeğini giderek büyüttü. Türkiye’de resmi rakamlara göre her 10 kadından en az 3’ü 18 yaşının altında evlendirildi. 17 bine yakın kız çocuğu doğum yaptı.

Kadınlar aile içinde, sokaklarda, toplu taşıma araçlarında ya da işyerlerinde tanıdıkları veya tanımadıkları erkekler tarafından hemen her gün şiddete maruz kalıyor. 2017 yılında en az 286 kadın ve kız çocuğu öldürüldü. 101 kadın tecavüze, 248 kadın tacize, 377 kız çocuğuna cinsel istismara ve 418 kadına şiddete maruz kaldı. Kayıtlı rakamlara göre her gün en az 4 kadın şiddete uğradı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017 yılında hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi sonuçlarına göre; Türkiye 145 ülke içinde 131. sırada yer alıyor. Aynı araştırmada, çalışma hayatındaki kadınların durumunu ortaya koyan “ekonomik katılım ve fırsat eşitliği” göstergesine baktığımızda da Türkiye 144 ülke içinde 128. sırada. Eğitime ulaşım fırsatlarında, siyasete katılımda, ekonomik katılım ve fırsatlarda 144 ülke içerisinde sonlarda.

Kadınların çalışma hayatında karşı karşıya kaldıkları en önemli sorun kayıt dışı çalışma. 2017 yılı Kasım ayı verilerine göre istihdam edilen kadınların yüzde 43’ü kayıt dışı. Ücretsiz aile işçisi her 10 kadından 9’u, kendi hesabına çalışan her 10 kadından 7’si, ücretli maaşlı veya yevmiyeli çalışan her 10 kadından 2’si kayıt dışı çalıştırılıyor. Bu durum kadınların çalışma hayatında daha güvencesiz olmalarının yanı sıra en temel sağlık, emeklilik gibi haklardan mahrum kalmalarına neden oluyor.

Ülkemizde genç kadın işsizliği OECD ve AB üye ülke ortalamalarının yaklaşık 2 katı. 2014 yılında yüzde 20 olan genç kadın işsizliği, 2016 yılında yüzde 23.5’e, 2017 yılı Kasım ayında ise yüzde 25’e çıkmış durumda.

Bunlar Türkiye’de kadınların durumunu anlatan gerçeklerden sadece bazıları. Bunların dışında her gün sokakta, ev ve iş yerlerinde, psikolojik şiddete uğrayan milyonlarca kadın var. Televizyon ekranlarında her gün erkekler, kadınların nasıl yaşamaları gerektiğini konuşuyor.

Kadının giyiminden, kahkahasından tahrik olmanın meşrulaştırıldığı, küçücük 4 yaşındaki kız çocuklarının saçının telinden tahrik olup olunmadığının konuşulduğu bir dönemdeyiz.

Tablo ne kadar karanlık olursa olsun biz kadınlar haklıyız, güçlüyüz ve her yerdeyiz. Kadın mücadelesinin önünde yıkılmayacak hiçbir iktidar yok. Evde, sokakta, iş yerlerinde erkek egemenliğine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi yalnızca biz biliriz. Bu mücadeleyi veren her bir kadın yurttaşım ne demek istediğimi anlamıştır. Meselemiz erkek yurttaşlarımızla değil erkek egemen bir toplum anlayışını devam ettirmek isteyen herkesle. Onlar kendilerini gayet iyi biliyorlar.

Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi bu yaşadıklarımızı sona erdirmek ancak ve ancak sosyal demokrat bir yönetim anlayışıyla mümkün. Kadınların rahat bir nefes alabildiği belediyeler bugün bizim belediyelerimiz. Sokaklarında özgürce dolaşabildiğimiz, çalışabildiğimiz belediyelerimizi tüm Türkiye’ye yaymak bizlerin yani kadınların elinde.

Kadınların toplumsallaşmasını, sosyal ve ekonomik hayata katılmasını arttırmak bizim görevimiz. CHP’li belediyelerimizde yaşayan kadın yurttaşlarımız bunları biliyor, yaşıyor, yararlanıyor. Kadın bir İl Başkanı olarak tüm kadın yurttaşlarıma söylüyorum; yaşamazsınız ama olur da bizim belediyelerimizin kadınlara yönelik hizmetleriyle ilgili bir problem yaşarsanız 7 gün 24 saat telefonumdan bana ulaşabilirsiniz. Çünkü biz yaptıklarımızı ve gerçekten yapabileceklerimizi söylüyoruz. İstanbul’u kadınlarla birlikte kazanacağız, kadınlarla birlikte yöneteceğiz."

Bu anlayışla bugün CHP’li belediyelerimizde çalışan kadınlarımıza bir müjdeyi daha vermek istiyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İstanbul’un 14 CHP’li belediyesinde çalışan tüm kadınlarımız izinlidir. 8 Mart, kadınlarımız için tüm Türkiye’de resmi tatil olmalıdır. Biz CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak bunu buradan başlattık.

Ayrıca yakın bir tarihte kadına yönelik şiddete karşı mücadele politikalarımız kapsamında belediyelerimiz ve kadın dernekleri arasında bir protokol yapacağız. Bunun detaylarını da önümüzdeki günlerde paylaşacağım. CHP’li sosyal demokrat belediyelerimiz her daim kadınlarımızın yanında ve hizmetinde oldu, daha fazla olmaya devam edecek."