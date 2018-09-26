CHP: Son 1 yıl içinde iflas açıklaması yapan şirket sayısı kaç?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ısrarla “Kriz falan yok, manipülasyon” demesi üzerine, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yazılı olarak cevaplamasını isteyerek; “Son 1 yıl içerisinde iflas açıklamasında bulunan şirket sayılarının kaç adet olduğunu” sordu.

CHP’li Tanrıkulu’nun bu konuda ki soruları ise şunlar oldu;

1. Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde aylar itibariyle konkordato ilan eden şirket sayısı kaçtır? Sektörlere ve illere göre dağılımı nedir?

2. Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde aylar itibariyle İflastan Sonra konkordato ilan eden şirket sayısı kaçtır? Sektörlere ve illere göre dağılımı nedir?

3. Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde aylar itibariyle Adi konkordato ilan eden şirket sayısı kaçtır? Sektörlere ve illere göre dağılımı nedir?

4. Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde aylar itibariyle Mal Varlığının Terki Suretiyle konkordato ilan eden şirket sayısı kaçtır? Sektörlere ve illere göre dağılımı nedir?

5. Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde aylar itibariyle Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması konkordato ilan eden şirket sayısı kaçtır? Sektörlere ve illere göre dağılımı nedir

6. Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde aylar itibariyle kapanan iş yeri sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı 10 ve daha üzeri kişi istihdam eden şirkettir? İllere göre dağılımı nedir?

7. Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde kapanan işyerlerinin sektörlere ve illere göre dağılımı nedir? Kapanan bu şirketlerin faaliyet sürelerine ilişkin bilgi mevcut mudur?

8. Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde açılan işyeri sayısı kaçtır? Bunların sektörlere ve illere göre dağılımı nedir? Bu şirketlerde kaç kişi istihdam edilmektedir?

9. Türkiye genelinde kapanan işyerlerine ilişkin kapanma nedenlerini içeren bir çalışma yapılmış mıdır?

10. Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde kaç kişi işsiz kalmıştır? Bunların sektörlere ve illere göre dağılımı nedir? İşsiz kalan kişilerden kaçı sigorta, ödenek vb desteklerden yararlanmaktadır?