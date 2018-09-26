MEB kasasında olmayan parayı harcadı

MEB'e bağlı okulların 2 milyar TL kesilen bütçeye karşın ödenek üstü harcamalar yaptığı ortaya çıktı.

OZAN ÇEPNİ - CUMHURİYET - Milli Eğitim Bakanlığı’na ( MEB ) bağlı okulların 2 milyar TL kesilen bütçeye karşın ödenek üstü harcamalar yaptığı ortaya çıktı. Bakanlık bazı okul ve kurumların gönderilen ödenekleri aşan miktarda, bazılarının da ödenek gönderilmediği halde yapılan planlamalar dışında harcama yaptıklarını tespit etti. MEB genelge ile ceza yaptırımlarını hatırlatarak gerekli denetimlerin başlatılması talimatı verdi.

“Tasarruf tedbirleri” ile elinde kalan yatırım bütçesinin yüzde 18 oranında kaybeden MEB, kasası boş olmasına karşın ‘olmayan’ ödenekleri harcamaya devam eden okul ve kurumlar hakkında soruşturma başlattı. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine genelge göndererek kamu kaynaklarının kullanımı konusunda sorumsuz davranan yöneticiler hakkında işlem başlatılması talimatı verdi.

Ödenek üstü harcama

Bakanlık, halkın bütçesini usulsüz olarak kullanan kurumlar olduğunu tespit etti. İllere gönderilen genelge ile yöneticileri uyaran MEB , “Bazı okul ve kurumların gönderilen ödenekleri aşan miktarlarda veya ödenek gönderilmediği halde yapılan planlamalar dışında harcama yaptıkları tespit edilmiştir” diyerek usulsüz harcamalara dikkat çekti.

İşlem başlatın

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda açıkça cezai hükümlerin olduğunu belirten Genel Müdür Ayhan, talimatlara aykırı harcama yapan okul ve kurumlar hakkında gerekli işlemlerin başlatılması talimatı verdi. Ayrıca genelege ile usulsüz harcama yapan yöneticilere ilişkin yapılan çalışmalar hakkında da genel müdürlüğe bilgi verilmesi istendi. Kanuna göre, bütçe ve ayrıntılı harcama programlarına aykırı olarak harcama talimatı veren yetkililere, kendilerine ödenen her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilecek.