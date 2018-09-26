Saray - Bahçeli ittifakı 3 ile düşebilir!

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin ‘Cumhur ittifakı’ sürecek mi? başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Önce adı üzerinde bir ittifak sağlanması gerekiyor. MHP,”Bu bir af değil ceza indirimi” diyor. Muhalefet ise MHP’nin teklifinin bal gibi af olduğunu düşünüyor. Rahşan Affı döneminde Adalet Bakanı olan Hikmet Sami Türk ise “MHP’nin getirdiğinin 1999’da getirilenden farkı yok, hatta birçok maddesi de aynı” diyor.

Peki affa neden af denilmiyor?

1-Af olduğu zaman Meclis’teki oylamada nitelikli çoğunluk gerekiyor. Eğer ceza indirimi olursa Meclis’ten geçmesi için salt çoğunluk yeterli olacak.

2-Affın siyasi bedeli düşünülüyor.

AK PARTİ DEĞERLENDİRİYOR

Affın gerçekleşmesi için MHP’nin diğer partilerin desteğine ihtiyacı var. Özellikle de Cumhur İttifakı yaptığı AK Parti’nin tavrı önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’ye giderken, şahıslara yönelik suçlarda devletin af yetkisi olmadığını, ancak kişilerin affedebileceğini söyledi. Erdoğan, MHP’nin teklifi karşısında duruşunu korudu. Peki bu AK Parti’nin, MHP’nin teklifine destek vermeyeceği anlamına mı geliyor? Bir karara varmadan önce Erdoğan’ın “Gelsin, görürüz, bakarız, üzerinde çalışırız. Ona göre de atılabilecek adımlar varsa, buna göre atarız veya nereye kadar, ne kadarı ayrı bir konu. Bunlar üzerinde çalışırız” sözlerinin üzerinde durmak gerekiyor. Erdoğan, MHP’nin teklifine kapıyı kapatmadı. AK Parti’nin hukukçuları MHP’nin teklifini inceliyorlar. Erdoğan’ın dönüşünde af konusu masaya yatırılacak. Kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinen teklif Meclis’te 5 kez müzakere edilmişti. Sonunda Rahşan Ecevit’in, “benim istediğim af bu değildi” dediği noktaya gelmişti. İki şey konuşulmaya başlandı mı gerçekleşiyor. Biri erken seçim, diğeri af. 24 Haziran’da erken seçim gerçek oldu. Ama affı nasıl bir macera bekliyor, izlemekte yarar var. AK Parti ile MHP arasında başlıklardan biri aftı, diğeri ise yerel seçim ittifakı.

İTTİFAKTA İLK ADIM

İttifakta ilk adım dün atıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz dün bir araya geldiler. Böylece AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları üzerine MHP cephesinde oluşan alınganlık aşılmış oldu. İlk buluşma bir anlamda ittifakın fotoğrafının çekilmesiydi. Yerel seçimde ittifak önerisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. O nedenle AK Parti’nin, MHP’yi dinlemeye ihtiyacı vardı. Dün o gerçekleşti. MHP’nin ittifak formülü Özhaseki tarafından not edildi. Özhaseki ve Durmaz, detaylara girmediler ama�Cumhur İttifakı’nın devamı yönünde karar aldılar. ABD dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli bir araya gelecekler. Cumhur İttifakı için bir irade yenilenecek. Ardından Özhaseki ve Durmaz çalışmalarını sürdürecekler.

Henüz yolun başındayız. Ancak 24 Haziran seçimlerinde ittifak teklifi Bahçeli’den gelmişti. Ve gerçekleşti. Yerel seçimlerde ittifak önerisinin sahibi de Bahçeli. Başkanlık sisteminde ve Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde olduğu gibi AK Parti, ittifak önerisini çok enerjik bir şekilde sahiplenmedi. Ancak bu kimseyi yanıltmasın. Hele hele Cumhur İttifakı bitiyor mu şeklinde beklentiye girmesin. İttifak sürüyor. Zaten dünkü görüşmede ittifakın devamı teyit edildi. Ayrıca iki liderin iradesi mevcut, sorun modelin şekillenmesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP’yle ittifakı 2023 seçimlerine kadar sürdürme kararı var.

İttifak görüşmeleri 81 ili kapsayacak şekilde gündeme geldi. Ancak MHP’nin bir ara 30 büyükşehirde ittifakı önerdiği biliniyor. Ama bu iş sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de ittifaka dönüşebilir. Dün ilk adım atıldı, ittifakın şekli ne olur şimdiden bir şey söylemek için erken ama AK Parti ile MHP oturdukları masadan uzlaşma ile kalkacaklar."