Salih Tuna'dan Erdoğan'ın danışmanına: Haysiyetsiz tıfıl

ODATV- Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, 24 Eylül tarihinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaştı. Salih Tuna mesajında, “‘Rus uçağının düşürülmesi Erdoğan ve Putin'e operasyondur’ dediğim için çemkiren o haysiyetsiz tıfıl, ‘daha çok çalışacağım’ demiş... Nasıl yani? Daha çok mu yükseldikçe alçalacak? (Hadi, eklemlenmiş trollerinle iftiraya/hakarete/lince başla yine, çıksın kim olduğun ortaya.)” ifadeleri kullandı.

Salih Tuna’nın eleştirdiği kişi ise 22 Eylül tarihinde sosyal medya hesabından, “Milletimize, devletimize ve Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olmak için inşallah çok çalışacağım. Gün boyu atanmam dolayısıyla tebriklerini ve iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” şeklinde mesaj paylaşmıştı.

Sabah yazarı Salih Tuna’nın, “haysiyetsiz tıfıl” dediği isim; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur…

SALİH TUNA İLE İSMAİL CESUR ARASINDA NELER OLMUŞTU

İsmail Cesur uzun süre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarını yönetmişti. Yeni Şafak gazetesinde yazan İsmail Cesur, FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ gerekçesi ile kapatılan Fatih Koleji'nde lise eğitimini, Fatih Üniversitesi'nde ise üniversite eğitimi tamamladı. İsmail Cesur, daha önce Salih Tuna’yı yazılarından ötürü sert bir şekilde eleştirmiş ve Cesur’un bu eleştirilerinin ardından da trol hesaplar Salih Tuna’yı hedef almıştı.

Sabah’tan önce Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarı olan Salih Tuna, 14 Aralık 2015 tarihinde “Feryadımdır” başlıklı ve 26 Aralık 2015 tarihinde “Bu kafalarla işimiz zor” başlıklı yazılar kaleme aldı. Tuna bu yazılarında; Ortadoğu’da Türkiye’nin İran ve diğer devletlerle ortak hareket etmesi gerektiğini savunurken, dış politikada hayalperestçe hareket edilmesini “Emevi Camii'nde Cuma kılacağız” sözüne karşı çıkarak eleştiriyor.

Salih Tuna’nın bu iki yazısını, Cumhurbaşkanı’nın danışmanı İsmail Cesur attığı mesajlarla çok sert eleştiriyor. İşte o mesajlar:



İsmail Cesur 17 Şubat 2016 yılında da yine Salih Tuna’yı Suriye üzerine yazdığı yazılar nedeniyle çok sert bir dille eleştirdi. Cumhurbaşkanı danışmanı Cesur’un Suriye’deki katliamlardan sadece Devlet Başkanı Esad’ı, İran’ı ve Rusya’yı sorumlu tutarak, “Suriye'de yüz binlerce insanın ölümünün ilk sorumlusu Esed'dir. İkinci sorumlu İran, üçüncüsü Rusya'dır. Salih Tuna peki bunu bilmiyor mu?” ifadelerini kullandı. İşte İsmail Cesur’un 17 Şubat 2016 tarihinde attığı tweetler:

Salih Tuna 2016 yılının Ağustos ayında, 15 Temmuz darbe girişimine karşı AKP Gençlik teşkilatını slogan dahi üretememesi nedeniyle eleştirmişti. Tuna’nın bu eleştirilerini de Cumhurbaşkanlığı danışmanı İsmail Cesur sosyal medyadan eleştirmişti. Cesur’un Salih Tuna’yı hedef alan bu mesajlarının ardından birçok trol hesaptan da Tuna’yı hedef alan ağır ifadeler kullanılmıştı.

İşte o mesajlar: