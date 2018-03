Elif Doğan Türkmen'den 8 Mart mesajı

CHP Adana Milletvekili Av. Elif Doğan Türkmen'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı şöyle:



"Kadın emeğinin görünürlüğünün köşe taşlarının en önemlisi olan kadın haklarının dünyada tescillendiği, kadın duyarlılığının yükseldiği, kadının toplumsal ve siyasal yaşama daha çok katılmasının teşvik edildiği gün olan 8 Mart, tüm emekçi kadınlar günümüzü saygıyla anıyorum.



Dünyada ve ülkemizdeki deneyimler gösteriyor ki, kadın hakları çok ağır bedeller ödeyerek kazanıldı, kazanılıyor. Bunu en iyi biz kadınlar biliyoruz. Yüzyıllardır her türlü haktan yoksun Türkiye kadını, büyük Atatürk ve Cumhuriyet kadrolarının desteği ve verdiği mücadele ile toplumda bir dizi hakka kavuştu. Bu haklar tam olarak uygulanmasa da, her daim gerici güçlerin engellemeleriyle karşılaşsa da, en önemli kazanımlardır.

Bu ülkede yaşayan biz Kadınlar; Cumhuriyet rejimi sayesinde birçok Avrupa ülkesinden önce kavuştuğumuz kadın haklarına ve Cumhuriyetin tüm kazanımlarına sahip çıkmak zorundayız.



Kadın olmadan toplum olmaz. Kadın olmadan özlediğimiz demokrasi; hayata geçmez. Bu ülkeye barış ve özgürlük gelecekse, bu ülkeye iş, aş, ekmek gelecekse ancak kadınla beraber gelecek. İnsanların mutlu, huzurlu olduğu daha iyi bir yaşam, ancak kadınlarımızın toplum yaşamına daha aktif katıldığında gerçekleşecektir.



Bir kadın ve bir anne olarak şu kadarını söyleyebilirim ki: çocuklarımız bizim ve ülkemizin geleceğidir. Onlara daha iyi bir yaşam, özgürce yaşayacakları demokratik bir ülke bırakmak zorundayız.

Türkiye’de kadın olmanın tüm zorluklarını bilen bizler, hukuku ve adaleti üstün kılan, özgürlüklerin genişletildiği, demokrasinin özümsendiği bir Türkiye’nin mücadelesini hep birlikte omuz omuza vermeliyiz.

Zafer ancak mücadele edilerek kazanılır.

Mücadele edeceğiz… Kazanacağız…

İçinde bulunduğumuz tablo, yolumuzun uzun, sorumluluğumuzun ise daha büyük olduğunu göstermektedir. Kadınımızın bugünkü ulaştığı noktayı, elde ettiği hakları Cumhuriyet yönetimine borçlu olduğu gerçeğinden hareketle; Kurucumuz Atatürk’ün “umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” sözlerinden feyz alarak, adaletsizliğe ve zulme karşı demokratik, özgür bir toplum yaratılmasında, tüm kadınlarımızla birlikte mücadele kararlılığımı ifade etmek istiyorum.

Her bireyin yaşamında huzurun, mutluluğun ve bereketin hakim olduğu, hukuku, adaleti, bireysel hak ve özgürlükleri üstün kılan, demokrasinin tam olarak özümsendiği, bir Türkiye’nin oluşması için, kadınlar olarak, hep birlikte omuz omuza verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşacağına olan tam inancımla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü anıyorum."