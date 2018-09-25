Almanya'daki CHP örgütlerinden Erdoğan protestosu

Federal Cumhurbaşkanı, Federal Başbakan, Federal Dışişleri Bakanı ve SPD Genel Başkanına birer mektup yazarak, görüşmelerde ekonomik konuların yanı sıra, insan hakları ihlalleri ve hukuk devletindeki sorunları da dile getirmelerini isteyen CHP Almanya Birlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, 27 Eylül günü Almanya'nın çeşitli kentlerinde Erdoğan'ıo protesto eylemleri düzenleneceğini açıkladı.

CHP'nin Almanya'da örgütlü olduğu illerin temsilcilerinin imzaları ile yayımlanan açıklama şöyle:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin Ziyareti

CHP ALMANYA BİRLİKLERİ TÜRKİYE’DEKİ TÜM POLİTİK TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASINI VE TÜRKİYE’NİN YENİDEN DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİNE DÖNMESİNİ TALEP ETMEKTEDİR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya resmi bir ziyaret yapacaktır. Almanya’da 3 milyonu aşkın Türkiye kökenli insanımız yaşamaktadır. Bu insanlar Türkiye’deki gelişmeleri yakından izlemektedirler. Önemli bir kesimi Türkiye’deki gelişmeleri sert bir biçimde eleştirmektedir.

„Kontrollü darbeden“ sonra konan Olağanüstü Hal kaldırılmıştır. Ancak orada öngörülen hemen hemen tüm önlemler yeni bir yasa kapsamına alınmak suretiyle, pratikte kaldırılmış olan OHAL sürdürülmektedir. Yeni Anayasanın yürürlüğe girmesiyle tüm yetkiler tek elde toplanmıştır. Ne yazık ki, Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletinden söz etmek olanaklı değildir. Son zamanlardaki demokrasi ve insan hakları ihlalleri Almanya’da yaşayan bizleri de etkilemektedir.

Yeniden seçilen İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu her ne kadar serbest bırakılmış olsa da, bu işlem, hakkında verilen karar sonrası gerçekleşmiştir. TBMM’de hakkındaki kararın okunması durumunda milletvekilliğinin düşmesi ve yeniden hapse girmesi söz konusu olabilir. Parti Meclisi üyesi Eren Erdem de haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulmaktadır. Başka milletvekilleri, gazeteciler, yazarlar ve akademisyenler rejime muhalafet etmelerinden dolayı içerdedirler.

CHP Almanya Birlikleri Federal Cumhurbaşkanı, Federal Başbakan, Federal Dışişleri Bakanı ve SPD Genel Başkanına birer mektup yazarak, görüşmelerde ekonomik konuların yanı sıra, insan hakları ihlalleri ve hukuk devletindeki sorunları da dile getirmelerini istemiştir. Almanya’dan Türkiye’ye demokrasi ve insan hakları alanında güçlü bir sinyalin verilmesi gereklidir.

CHP Almanya Birlikleri 27 Eylül Perşembe günü eş zamanlı olarak değişik kentlerde sembolik protesto eylemleri gerçekleştireceklerdir.

CHP ALMANYA BİRLİKLERİ

Ali Ercan, CHP Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland Başkanı

Erol Buldak, CHP Hamburg Başkanı

Gülbey Kılıç, CHP Münih Başkanı

İbrahim Akbal, CHP Bremen Başkanı

İbrahim Vural, CHP NRW Başkanı

Kenan Kolat, CHP Berlin Başkanı

Mehmet Yıldırım, CHP Baden-Württemberg Başkanı

Nihat Yazıcı, CHP Aşağı Saksonya Başkanı

Rıfat Çolak, CHP Nürnberg Başkanı