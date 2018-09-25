AKP-MHP ittifakında flaş gelişme!

AK Parti ile MHP arasında yerel seçimde de Cumhur İttifakının devamı konusunda iki partinin dünkü görüşmesinde prensipte anlaşma sağlandı.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın aktardığına göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın dünkü buluşmasında görüşmelerin sürdürülmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki görüşme sonrası telefonla konuşmamızda şunları söyledi:

“Bu görüşmemiz bir muhabbet havasında geçti; bundan sorasının heyetler halinde devam etmesi konusunda prensipte anlaştık. Cumhurbaşkanımız beni ve Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş’u görevlendirmişti. Sayın Bahçeli de Sadir Durmaz’ı görevlendirdi. İkinci bir ismin daha MHP liderliği tarafından belirlenip görüşmelere bu kapsamda devam etme konusunda prensipte anlaştık. Bu görüşmede detaya girmedik. Cumhur İttifakına yerel seçimde de sadık kalacağımız konusundaki mutabakatımızı belirledik. ”