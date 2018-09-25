Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesi sona erdi.
25 Eylül 2018 19:26
Erdoğan-Çipras görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesi sona erdi.
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