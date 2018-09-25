25 Eylül 2018 19:26

Erdoğan-Çipras görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Çipras görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesi sona erdi.
+ A -

Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesi sona erdi.

Çok Okunanlar

Siyaset