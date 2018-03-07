Kaya: Korkmuyoruz ve itaat etmiyoruz

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapan CHP Kocaeli Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya, “Bugünü, bu tarihi önemli kılan en önemli faktör “emekçi kadınlar” vurgulamasıdır. 1857 Amerika’sında New York’ta bir tekstil fabrikasında daha iyi şartlarda çalışma ve sosyal haklar istemiyle 40.000 dokuma işçisinin başlattığı bir eylemde polis saldırısı sonucu diri diri yanan 129 kadının hayatını kaybetmesiyle kana bulanan tarihin adıdır 8 Mart” dedi.

ONURLU DİRENİŞ 161 YAŞINDA

Bu onurlu direniş bugün 161 yaşında diyerek açıklamasına devam eden Kaya, “Emekçi kadınlar tam 108 yıldır kutlanan, ama tarihsel sürecin çok daha gerisinden süregelen kendilerini kölece çalışmaya tutsak eden bu sömürünün devamı uğruna toplumsal eşitsizliğe karşı mücadele veriyor ve çıkış yolu arıyorlar. Kapitalizm ortaya çıktığı günden bu yana çarklar bir şekilde dönüyorsa, bu çarkları döndüren emekte kadın emeğini yadsımak mümkün değildir. Üstelik en kötü çalışma koşulları, en uzun saatler, toplumsal eşitsizliğin bir yansıması olarak en düşük ücretler ve bir yandan da ev işleri üzerinden ikinci bir sömürü kadınların payına düşmüştür. Bunun en önemli getirisi de kadınların sınıf mücadelesi tarihinde isyanların fitilini ateşleyen bir öfkeyi kucaklarında biriktirmeleridir. Dünyanın yönünü değiştiren devrimlerde şüphesiz emeğini açıkça ortaya koymuştur. Kimi zaman kadınlar ülkelerinin kaderini değiştirmiştir. Biz bunu Ulusal Kurtuluş Savaşımızda gördük. Cepheye mühimmat taşırken şehit düşen Şerife Bacılarda, Milis Kuvvetlerinin başında savaşan Kara Fatmalarda, Elif’lerde gördük. Cumhuriyet ışığının aydınlığında, Mustafa Kemal’in kadın hakları konusunda medeni memleketlerden çok daha cesur adımlar attığını gördük. Biz kadınlar açısından ülkemiz zorlu bir dönemden geçmektedir. Öyle ki bu dönem son 15 yılın getirileri ile daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi” diye konuştu.

8 MART MÜCADELENİN GÜNÜDÜR

Kaya, “Biz bu çağda; Kadına iz bırakmadan dayak atmak mubahtır diyen, 6 yaşında kız çoğunun evlenmesinde bir sakınca görmeyen, erkek istediğinde eşini mektupla boşayabilir diyen ilimden nasibini almamış ulema özentileri gördük. Kadın evinin süsüdür diyen bakanlar gördük! Her şeyden önemlisi “kadın-erkek eşit olamaz bu fıtrata ters” diyen, “kadın mıdır, kız mıdır bilemem” diyenleri gördük! Kadın herkesin içinde kahkaha atmayacak” diyen başbakan yardımcıları gördük! Çalışan kadının fuhuşa hazırlık yapar." diyen sapkınlar gördük! Tüm bu beyanatlar toplumsal çürümenin de önünü açmıştır. Çünkü; Türkiye’de her gün 3 kadın çeşitli gerekçelerle öldürülüyor; son 7 yılda kadın cinayetleri %1400 artmış, bu artış ekonomik olarak pasta paylaşımının bozulma oranına bağlı olarak artış gösteriyor. Eğitimde, iş yaşamında sanatta siyasette temsilde gelir dağılımında istihdamda kadının adı yoktur. Bu dönemde kadın cinayetleri, taciz, tecavüz aile içi şiddet olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. Kadının kurtuluşu, kendi sorunlarına sahip çıkması ve bu uğurda verilen mücadeleyi geliştirmekten geçmektedir. Ama önce bizlerin inancından, dayanışmasından ve bilinçlenmesinden geçiyor. O yüzden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü bir direnişin yıldönümü değil, bir mücadelenin günüdür” dedi.

MUTLAKA KAZANACAĞIZ

Kaya, “Erkek egemen toplumla mücadele etmek, Kadını yok sayan siyasi erklerle boy ölçüşmek, Kadına şiddeti, tecavüzü, tacizi ve istismarı meşrulaştıran zihniyetle savaş, Kokuşmuş karanlıklar düzeninin bu onur kırıcı saldırganlığına karşı isyan etmek, her kadının asli görevidir. Kadını ortaçağ karanlığında boğmak isteyen bu cinsiyetçi zorbalığı geriletmenin tek yolu, kadınların örgütlü mücadelesini yükseltmelerinden geçmektedir. İktidarın tüm baskı ve dayatmalarına karşı biz buradayız. Korkmuyoruz ve İtaat etmiyoruz! Çünkü artık, kurtuluşun kadın haklarını bir lütuf gibi gören politikacıların insiyatifinde değil, kendi yumruklarımızda olduğunun farkındayız. İnadına direneceğiz ve kazanacağız. Mutlaka kazanacağız! Yaşasın Kadın Dayanışması! Yaşasın 8 Mart! “ ifadelerini kullandı.