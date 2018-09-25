Kentsel dönüşüm 10 bin kişiyi evinden etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kentsel dönüşüm kararı ile evleri yıkılan 10 bine yakın yurttaşın, yaklaşan kış mevsimine evsiz gireceğini söyledi.

Görevden alınan AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe döneminde uygulanan “kentsel dönüşüm” ile 3 bin 600 dairenin yıkıldığını hatırlatan Sarıbal, “Göreve yeni getirilen yeni Belediye Başkanı Alinur Aktaş yapılan uygulamayı iptal etti. Daireleri yıkılan insanlar şimdi evsiz kaldı. Üstelik kış öncesi bu insanların kira yardımları da sona erdi. Binlerce insan şimdi mağdur” dedi.

Plansız programsız rant uğruna alınan kararla 10 bini aşkın vatandaşın evsiz bırakıldığını kaydeden Sarıbal, “Eskiden 3600 daireden oluşan sitelerin yerinde şimdi yeller esiyor. Bu yanlış kararların mimarı AKP Bursa Büyükşehir Belediyesi, kira yardımı da sona eren çocuğuyla yaşlısıyla mağdur 10 bini aşkın insan için bir şey yapmayı düşünmüyor mu?’ diye sordu.

Sarıbal, ‘Biz her zaman söyledik ve uyardık. Bursa deprem kuşağında bulunuyor. Kentsel dönüşüm deprem riski altındaki bölgeler de konutlar da yapılmalı. Yapılan kentsel dönüşüm değil, yapılan sadece bir yenileme. Yapılan uygulama mahallesinin ve bölgenin nüfus yoğunluğunu ikiye katlamaktan başka bir şey değil. Sağlık ve Eğitim alanları, ulaşım, yeşil alanlar, park, sosyal donatı gibi hiç bir ihtiyaç düşünülmeden yapıldığı için, içinden çıkılmaz yeni şehirler oluşuyor. Ancak yine ‘ben yaptım oldu’ anlayışı ve rant seviciliği ağır bastı. Ardından hayalleri yıkılan binlerce mağdur bıraktı.’ dedi.

Sarıbal, AKP’li yerel yöneticilerin yanıtlamaları için şu soruları yöneltti:

1-Recep Altepe döneminde yüzlerce projeye onay veren ve neredeyse her şantiyede tabelası asılı olan İmar Komisyonu Başkanı şuan milletvekili. Ama onun onayladığı projeler iptal edildi! Madem yanlış yaptı, neden milletvekili yapıldı? Eğer doğruysa onaylanan projeler neden iptal edildi?

2- Evleri yıkıldığı için evsiz kalan aileleriyle birlikte 10 bini aşkın 3600 daire sahibi için nasıl bir çözüm bulunacak?

3-Kira yardımları sonlandığı için büyük bir mağduriyet daha yaşayan bu insanlar görmezden mi gelinecek?