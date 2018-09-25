O iddiaların Erdoğan'ın ABD ziyaretine denk gelmesi tesadüf mü?

CHP'li Hakverdi, Rahip Brunson'un yargılama süreci ile ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması talebi ile 6 sorudan oluşan bir önerge verdi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan, 2016 Aralık ayında FETÖ'ye üye olma suçlamasıyla tutuklanan Rahip Brunson'un yargılama süreci ile ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması talebi ile 6 sorudan oluşan bir önerge verdi. Hakverdi, "Türkiye’de işlendiği öne sürülen suçla ilgili yapılan bu yargılama siyasi pazarlık konusu mu edilmektedir?" diye sordu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun,Yaklaşık 20 ay hapis tutulduktan sonra Temmuz 2018’de hakkında, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek adli kontrolle 'ev hapsi' kararı verilen ve kararın ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilen Brunson'un bu ay içinde serbest kalabileceğini iddia ettiğini söyleyen Hakverdi, "Sorular üzerine 'Evet, bu ay serbest bırakılabilir. Geçen ay serbest bırakılmalıydı. Aslında bugün serbest bırakılmalı' diyen Pompeo, ABD’li papazın haksız yere ev hapsinde tutulduğunu iddia etti" sözlerine yer verdi.

Hakverdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması talebi ile verdiği 6 sorudan oluşan önergede şu ifadeleri kullandı:

"Pompeo, “Papaz Brunson ve Türkiye tarafından tutulan diğer tüm ABD’lilerin serbest bırakılması gerekir. Ve bunun hemen yapılması gerekir” ifadesini kullandı.

Yine Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türk ve Amerikan yetkililerin gazeteye yaptığı açıklamalar üzerinden kaleme alınan haberde, Pastör Andrew Brunson'ın "12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabileceğini" yazdı.

Bu çerçevede;

1-Türkiye’de yapılan bir yargılamayla ilgili Amerikan Dışişleri Bakanının Rahip Brunson’un serbest bırakılacağı iddiası için ‘Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu ve bu açıklamaların açıkça yargıya müdahale ve Türkiye’de yargının bağımsızlığına saldırı” olduğunu belirterek bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?

2-Wall Street Journal gazetesine açıklama yapan ve gazetenin Brunson’un 12 Ekim’de serbest bırakılabileceğini iddia eden Türk yetkili kimdir?

3-Türkiye’de işlendiği öne sürülen suçla ilgili yapılan bu yargılama siyasi pazarlık konusu mu edilmektedir?

4-Daha önce de gazetecilik yaptığı için tutuklanan Deniz Yücel’in dönemin başbakanı Binali Yıldırım ile Merkel’in görüşmesinden bir gün sonra 16 Şubat 2018’da serbest bırakılmış olması hem tutuklanışı hem bırakılışı biçiminden Türkiye yargısına ve adaletine olan güveni derinden sarsmıştı.

5-Rahip Brunson’un serbest bırakılacağı haberlerinin yayılmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM toplantısı için gittiği Amerika seyahatine denk gelmesi tesadüf müdür?

6-15 Temmuz darbe girişiminin organizatörlerinden olduğu iddia edilen Rahip Brunson’unserbest bırakılması ile ilgili pazarlıkların bir benzeri şu an tutuklu bulunan diğer darbe sanıkları için de yapılmakta mıdır?"