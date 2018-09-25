CHP MYK'dan 7 kişilik kongre ataması

GERÇEK GÜNDEM - CHP Afyon İl Yönetimi üyeleri 7 Eylül'de gerçekleştirdikleri “Sorun; 10 yılda 9 seçim kaybedip, her seferinde MYK'yı değiştirerek sorunların çözdüğünü veya gergin olan tabanı sakinleştirdiğini düşünen anlayıştadır” açıklama sonrası istifa ettiklerini duyurmuştu.

CHP Afyon'dan bırakma kararı

CHP Afyon'un durumu dün gerçekleşen CHP MYK'da gündeme geldi. CHP MYK'dan çıkar karar uyarınca CHP Afyon'u olağanüstü kongreye götürecek 7 kişilik İl Geçici Kurulu'nun ataması yapıldı. Kurul başkanlığını ise Nevzat Ercan'ın yapacağı öğrenildi.



İşte CHP Afyon İl Geçici Kurulu'na atanan üyelerin listesi:



1- Nevzat Ercan (Başkan)

2- Hamdi Yakut

3- Özgür Topsakal

4- İrem Çankaya

5- Mehmet Dereağzı

6- Cemil Tosun

7- Hafize Özmen