Erdoğan Saray'a doymuyor! Yeri belli oldu...

Bitlis'in Ahlat ilçesine yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için Ahlat Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı'na 10 bin metrekare arazi teklif edildi.

DHA - Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, beğenilen yerin Van Gölü kıyısında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Ağustos’ta katıldığı Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıl dönümü etkinlikleri sırasında yaptığı konuşmada, “Sultan Alparslan’ın otağını kurduğu Ahlat’a biz de Cumhurbaşkanlığı Köşkü kuracağız” sözlerinin ardından AK Parti’li Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Köşk’ün kurulacağı alanın belirlendiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Çoban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oturma alanı 1071 metrekare olacak olan köşk için en az 5 dönümlük bir arazinin gerekli olduğunu, kendilerinin de bunu 10 dönüme yükselttiklerini, bunun için de Van Gölü kıyısında uygun bir mekanı belirlediklerini ve çalışmayı tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı’na teklif ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın bu kararının kendileri heyecanlandırdığını anlatan Belediye Başkanı Çoban, Van Gölü kıyısında belediyeye ait 32 dönümlük arazinin 10 bin metrekaresini bu çalışma için hazırlandığını böylelikle her dönem Cumhurbaşkanını ev sahibi olarak göreceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 1071 çalışmaları kapsamında daha öncesinde Ahlat hak ettiği yeri tam bulmamıştı. Ancak tarih, kültür, miras burada olunca, Ahlat’sız da 1071’i ortaya koymak elbette ki imkansızdı. Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda Ahlat buna dahil edildi. bizim bir isteğimiz de Sultan Alparslan’ın otağını kurduğu Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün yapılmasıydı. Bu gayretimize de birçok yerden destek geldi. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de destek vermesiyle Cumhurbaşkanımız, Malazgirt kutlamaları sırasında bize bu müjdeyi verdi.”

Belediye Başkanı Çoban, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Orta Asya Devlet Başkanlarını Ahlat’ta inşa edilecek Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde ağırlamak istediklerini de belirterek, “Ahlat bin yıl önceki başkentimiz. Böyle bir yere böyle bir ithafta bulunmak da ancak Cumhurbaşkanımızla gerçekleşebilirdi. Biz de bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk kazmayı da sayın Cumhurbaşkanımızın talimat verdiği gün vuracağız. Bizim zaman ile ilgili bir sıkıntımız yok. Onay verildiği gün hemen işe başlayıp, kısa sürede tamamlayacağız” dedi.