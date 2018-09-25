Özgür Özel: İstanbul ve Ankara'yı alacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Açıklamalarından satır başları:

MHP'nin af teklifi

Bu konuda hukukçuların görüşleri alınmalı. Ama ilk bakışta, bunun af niteliğinde olduğu ve nitelikli çoğunlukla geçebileceği yönünde. MHP bir af sözü verdi ve burada bir söz oyunu yapıyorlar. Rahşan affıyla benzemiyor diyorlar ama kendilerinin içinde bulunduğu bir döneme eleştiri getiriyorlar. O dönem MHP koalisyon ortağıydı. Bunu bir kenara yazmak lazım. Biz CHP olarak, bu affa "Cumhur İttifakı"nın büyük ortağı ne diyor? AK Parti ne diyor? Biz CHP olarak komisyon oluşturduk. Kimlerin salınmayacağını saymak kolay ama kimler salınacak? 50 bin uyuşturucudan içeride olan insan var. Bu aftan yararlanacak olanlar suçtan arındılar mı? Islah edebildik mi? Biz CHP olarak affa karşı değiliz, kader mahkumu olarak yatan kişilerin sesini duymamak mümkün değil ama bunu seçimde oy almak için yapmak doğru değil. Biz affa karşıyız ya da destekliyoruz dememiz mümkün değil. Önce çalışma yapacağız çünkü hassas bir konu.

CHP'nin iç tüzük çalışması var mı?

En büyük sıkıntı uygun iç tüzük olmaması. Bu yeni rejim ülkeye iyi gelmedi. Bu yeni rejim uluslararası ilişkilere iyi gelmedi. Cumhurbaşkanı önce telefonda konuşup sonra Arap şeyhi gibi damadını yolluyor, ekonomiyi düzeltmek için. Eğer parlamenter sistem gibi bu topluma en uygun sistemden vazgeçeceklerse oturup konuşmak lazım.

Perşembe günü bir toplantıya davet edildik, iç tüzük değişene kadar nasıl davranalım toplantısı var. Oraya da gidip diyeceğiz ki; İç tüzük meselesi eşit katılımla konuşulmalı. Bakanlarım Meclis'te muhatap kabul edilmesi demek; bu bakanlar halkın sorunlarına bakmıyor, cumhurbaşkanının ağzına bakıyor. Bakan gelip bütçesini anlatacak, sorulara cevap verecek. Biz teknisyen istiyorsak bundan bol bir şey yok.

Yerel seçimler

Yarın MYK'da bir sunum olacak, yerel seçimin üretimine ilişkin sunum olacak. Yerel seçimleri çok önemsiyoruz; yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz İstanbul ve Ankara'yı almadan kalkamayız. Son derece etkin bir şekilde hazırlanıyoruz. Biz Ankara ve İstanbul'u doğru adaylarla alabileceğimizi düşünüyoruz. Çok iddialı adaylarla ortaya çıkacağız.