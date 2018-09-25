CHP'de aday olacakların beklediği haber

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında dün yapılan MYK toplantısında son siyasi gelişmelerle birlikte yerel seçim hazırlıkları masaya yatırıldı. Toplantıda yerel seçimlerde adaylık başvuruları sürecinin başlatılması kararı verildi.

19 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

CHP Kulislerinden edinilen bilgiye göre, CHP’de belediye başkanlığı aday adaylığı sürecinin 1 Ekim tarihinden itibaren başlatılması kararı verildi. Buna göre CHP’den aday olmayı düşünenler 1 Ekim ve 19 Ekim tarihleri arasında aday adaylığı başvurusunda bulunabilecek.

MEMURLAR NASIL ADAY OLACAK?

MYK toplantısında belediye başkanlığı adaylığı düşünen veya planlayan kamu çalışanlarının ne zaman başvuru yapacağı konusu da gündeme geldi. Toplantıda, kamu çalışanlarının adaylık başvurularının YSK’nın belirlediği takvim çerçevesinde alınması kararlaştırıldı.

İSTİFALAR HEMEN BAŞLIYOR

MYK toplantısında, belediye başkanlığı adaylığı düşünen il, ilçe ve parti yöneticilerinin bulundukları görevlerden istifa edecekleri tarihler de belirlendi. Buna göre CHP’de gönlünden belediye başkanlığı adaylığı geçiren il, ilçe başkanları ile parti yöneticileri 1 Ekim ile 12 Ekim tarihleri arasında istifa edecekler.

KRİTERLER ÇARŞAMBA BELİRLENECEK

Bu arada CHP’de yerel seçimlerde aday adaylarının belirlenmesi konusunda hangi kriterlerin işletileceği konusunda karar vermek için MYK’nın Çarşamba günü olağanüstü bir daha toplanması kararı da verildi. Çarşamba günü yapılacak kritik toplantıda, mevcut milletvekillerine adaylık konusunda yeşil ışık yakılıp yakılmayacağı, mevcut belediye başkanlarının hangi kriterler çerçevesinde belinleneceği ve yeni adaylar için aranacak kriterlerin tek tek belirlenmesi bekleniyor.