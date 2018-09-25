25 Eylül 2018 11:23

Saray ittifakı görüşmeleri başlıyor

Saray ittifakı görüşmeleri başlıyor
AKP ve MHP arasında yerel seçimlerde yapılacak ittifak görüşmeleri bugün başlıyor.
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Deniz Gürel/HÜRRİYET - MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarını açıklamasıyla başlayan süreçteki ilk somut adım atılıyor.

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bugün akşam saatlerinde ilk görüşmeyi yapacak. Heyetlerin ittifak modeliyle ilgili görüşmelerinin ardından son noktayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşme belirleyecek.

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