CHP'li Göker'den kadınlara 8 Mart mesajı

Mesajında artan kadın cinayetlerine dikkat çeken Göker'in mesajı şöyle;

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, ülkemizde 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır. Dünya Kadınlar Günü, sosyal bir yara olan, “kadına şiddet” konusunda toplumsal farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat olarak görülmelidir. Ülkemizde yıllardır kadın cinayetleri yaşanmakta ve her yıl sayısız kadın bu cinayetlere kurban gitmektedir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun, kadın cinayetleri ile ilgili hazırladığı 2017 yılı raporuna göre, geçen yıllara oranla 2017 yılında kadın cinayetleri artmış ve bunun sonucunda çeşitli gerekçelerle erkekler tarafından öldürülen 472 kadın hayatını kaybetmiştir.

Aynı platformun Şubat 2018 veri raporuna göre 2018 yılının Şubat ayında 47 kadının öldürüldüğü belirtilmiştir. Kadın düşmanı açıklamaların artması, şiddete karşı gerçekçi çözümler yerine modern olmayan yöntemlerin gündeme gelmesi, kadına ve çocuklara yönelik şiddet konulu davalarda indirim uygulanması, kamuoyunun talepleri yerine getirmek yerinebaştan savan açıklamalarda bulunulması, kadına yönelik şiddetin artmasında etkili olmaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan, “Küresel Cinsiyet Uçurumu” raporu kadınların ülkemizdeki durumunu açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye bu raporun verilerine göre, 144 ülke içinde 130’uncu sıradadır.Kadınların işgücüne katılımında yüzde 33’lük bir oranı olan ülkemiz, kadınların eğitim durumuna bakıldığında 109.sıradadır. Söz konusu bu durumun temel nedeni olarak kadınların ekonomi ve siyasette beklenen düzeyde katılımlarının sağlanamaması olarak görülmektedir.

Tüm kadınlarımızın daha özgür olacakları ve sosyal hayata katılımlarının daha yüksek düzeylerde sağlanacağı günlerde buluşmak dileklerimle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.