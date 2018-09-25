CHP’li gençlerden Kardeşlik Köprüsü

Mardin ve Diyarbakır Futbol Halk Turnuvasını düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları kazanan gençlere bir haftalık Marmaris tatili hediye etmişti. O tatil başladı. Marmaris’e gelen 50 gence önceki dönem Gençlik Kolları MYK üyesi Mustafa Kalkan eşlik etti.

Organizasyonun temel hedefinin Ege ve Güneydoğu bölgeler arasında temelden sağlam gerçek bir kardeşlik köprüsünün olduğunun vurgusunu yapan Mustafa Kalkan, “Bundan 7 ay önce Mardin Kızıltepe Futbol Halk Turnuvası şampiyonluğunu kazanacak olan takımı ve heyeti için, Marmaris’te 1 hafta tatil ödülü verilmesine, o zamanın Marmaris CHP İlçe Başkanı Sayın Acar Ünlü ile birlikte kararlaştırmıştık.

Nihayet beklediğimiz büyük gün geldi ve bugün Diyarbakır’dan ve Mardin’den 50 genç kardeşimiz ile birlikte Marmaris’te bulunuyoruz. Bizi asıl hedefimize kavuşturacak kesim ülkenin dört bir yanında ki Gençlik’tir” dedi.

Turnuvanın amacı Kardeşlik Köprüsü



Birlik ve beraberlik duygusunun Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk üzerinden işaret eden Kalkan, ”Bugün burada bulunan Diyarbakır ve Mardin gençlerinin hiç birinin CHP'li olmaması ve belki daha önce hiç birinin CHP'ye oy vermemiş olması dikkat çekicidir. Gerçekte birlik olmak bugün dünden daha çok hayati bir önem kazanmıştır. Kendimizi anlatmamız anlatabilmemiz gerekenler bunlardır.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe dair sözleri bunu çok iyi açıklıyor; ‘Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.’

Bu anlamı ve önemi çok büyük organizasyonda emekleri geçen başta bizleri Marmaris’te karşılayan ve ağırlayan Sayın Acar Ünlü olmak üzere; CHP Gençlik Kolları Genel Başkanımız Emre Yılmaz, eski dönem MYK üyemiz Erhan Çetinkaya, Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Hebun Kaplan ve Mardin il Gençlik kolları Başkanımız Ali Aydın'a canı gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.