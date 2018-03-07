CHP'li Özdiş: 250 bin insan tehlike altında!

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Elbistan sınırları içerisinde Ceyhan Nehrinin kaynak noktasına yakın bir yerde kurulacak olan Diler Termik Santrali’ni TBMM gündemine taşıdı:

CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş Ceyhan Nehrinin kaynağına çok yakın bir noktada kurulacak olan Diler Elbistan Termik Santrali Entegre Projesini TBMM gündemine taşıyarak Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Diler Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Elbistan’ın Akbayır ve Bakış mahalleleri sınırlarına kurulacak olan linyit kömüre dayalı 400 MW güçteki Diler Elbistan Termik Santrali Entegre Projesinin proje sahasının Ceyhan nehrinin kaynak noktasına çok yakın bir noktada kurulacağını ifade eden CHP’li Özdiş “İlgili projenin ÇED raporunda bu olaya ilişkin hiçbir ifade geçmemesiyle, Ceyhan başta olmak üzere tüm Adana’nın çevresel,tarımsal ve günlük yaşamını olumsuz anlamda etkileneceği civar bölge sakinleri tarafından dile getirilir olmuştur” diye belirtti.

TERMİK SANTRAL YÜZÜNDEN CEYHAN’DA TARIM, HAYVANCILIK VE EKOLOJİ BİTECEK Mİ?

Termik santralin her türlü atığının nereye döküleceğini ve santral bacasından çevreye yayılacak olan külün civar bölgedeki tarım arazilerini nasıl etkileyeceğini soran CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in önergesinde yer verdiği diğer sorular şu şekilde:

1- Söz konusu termik santral Ceyhan Nehrinin kaynak noktasına ne kadar yakın bir noktada kurulacaktır?

2- Bu durumun Ceyhan Nehri’ni nasıl etkileyeceği irdelenmiş midir?

3- Söz konusu projenin ÇED raporunda Ceyhan Nehri ile ilgili hangi ifadeler ve bilgiler bulunmaktadır?

4- Ceyhan Nehrinden faydalanarak ekim yapan binlerce dönüm arazinin bu durumdan nasıl etkileneceği irdelenmiş midir?

5- Bölge halkının ileride yaşayacağı olası sağlık problemleri hakkında neler düşünülmektedir?

6- Kurulacak termik santral nedeniyle Ceyhan Nehrinin kuruması veya su debisinin azalması gibi bir ihtimal var mıdır?