Yılmaz Özdil: İşte bunlar hep psikolojinin bozulma belirtileri

Sözcü Gazatesi yazarı Yılmaz Özdil'in "Kriz mriz yok halusinasyon görüyorsun" başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Memlekette adalet olmadığı için boş vakitlerinde hobi olarak ekonomi ve sağlık bakanlıklarıyla ilgilenen adalet bakanımız “ekonomide yaşanan sıkıntılar psikolojik” dedi.

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Bence tam isabet.

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Mesela dünya bizi kıskanırken, markete gidip, geçen sene 14 liraya aldığın deterjanı bu sene 29 liraya aldığını düşünüyorsan, geçen sene 12 liraya aldığın peynirin aynısını bu sene 22 liraya aldığını zannediyorsan, teşhis doğru, sen ruh hastasısın.

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Sayın hükümetimiz enflasyonun taş çatlasın yüzde 18 olduğunu söylerken, markette iğneden ipliğe her şeye en az yüzde 80 yüzde 90 zam geldiğini sanıyorsan… Farzedelim geçen sene 18 liraya aldığın tuvalet kağıdını bu sene 41 liraya alıyormuşsun gibi geliyorsa… Kıçını pırıl pırıl silerken kafanı temizlemeyi ihmal etmişin demektir.

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Tüik'in enflasyon sepetine göre Avustralya palmiyesinin tohumu ucuzlamışken, Kanada müzelerine giriş bileti ucuzlamışken, uzay istasyonunun radyasyon panelini optik laboratuvara monte etmek için kullanılan vida ucuzlamışken, sen hâlâ pazara gidip ısrarla domates almaya çalışıyorsan, kendi kendine konuşarak “domates fena zamlanmış” diyorsan… E saplantılısın.

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Elektrik faturasını görünce parmağını prize sokup çarpılmışsın gibi hissediyorsan, su faturasını görünce “bizim evde hamam mı işletiyoruz birader” diye gözlerine inanamıyorsan, görmezlikten gel, halüsinasyondur… Ve ben sana müjdeyi şimdiden vereyim, doğalgaz faturası geldiğinde göreceksin asıl üç boyutlu halüsinasyonu!

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Çin'den bile fazla büyüyen asrın ülkesinde işsizsen ve iş aradığın halde bulamıyorsan, muhtemelen kafadan kontaksın… İş aramayı filan boşver, uzan şöyle, iç dünyana yönel, kendini ara.

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Patron konkordato ilan edip, hepinizi kapının önüne mi koydu?

Verilmiş sadakanız varmış kardeş, kurtulmuşsunuz… Farkında bile değilmişsiniz, bunca sene aklından zoru olan adamın yanında çalışmışsınız demek ki.

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Bak okullar açıldı, 40 yapraklı incecik defterin fiyatı dört liradan 7.5 liraya düşmüş, kurşun kalem 50 kuruştan iki liraya ucuzlamış, boya kalemi 15 liradan 35 liraya gerilemiş, silgi üç liradan sekiz liraya azalmış, kırtasiye fiyatları yüzde 300 hafiflemiş, hükümetimiz daha ne yapsın? Sana bi teşhis de milli eğitim bakanımız mı koysun yani.

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Bu adalet bakanının yönettiği adalet sisteminde…

Birinci derece hakim ve savcılar 2018'in yılbaşında 2.430 dolar alım gücüne sahipken, bugün aynı maaşla anca 1.430 dolar alım gücüne sahipse…

Birinci derece hakim ve savcıların ekonomik refahı yılbaşına göre net 1.000 dolar erimişse…



Bu yazıyı okuyan birinci derece hakim ve savcılar, 1.000 doları 6.3 lirayla çarpıp, “ulan dokuz bin lira maaş alıyoruz, yılbaşına göre 6.300 lira kaybımız var, öperim böyle aşkın ızdırabını” diyorsa…

İşte bunlar hep psikolojinin bozulma belirtileridir!