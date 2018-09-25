Ahmet Hakan: CHP İstanbul'u alamazsa...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Hakan, "CHP İstanbul'u alamazsa AK Parti'yi Türkiye'de kimse yıkamaz" dedi.

Ahmet Hakan,"Kriz var' demek yerine şunları diyebilirsiniz" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçimlere dair görüşlerini paylaştı.

"CHP İstanbul'u alamazsa AK Parti'yi kimse yıkamaz" diyen Hakan, sözlerine şöyle açıklık getirdi:

"Eğer önümüzdeki yerel seçimde CHP, İstanbul'u alacak boyutta bir strateji geliştiremezse, bir yaklaşım denemesi yapamazsa, bir radikal çıkışa imza atamazsa, bir olağanüstü çaba gösteremezse, hangi olumsuz gelişme yaşanırsa yaşansın AK Parti'yi Türkiye'de kimse yıkamaz."

'Kriz var' demek yerine şunları diyebilirsiniz'

Bir süredir not ettiği unsurları da okurlarıyla paylaşan Hakan, yazısında şu maddelere yer verdi:

— Bu yıl, her zamankinden daha fazla aşure yaptı.

— Bazen kafam öyle atıyor ki… Konkordato ilan etmemek için zor tutuyorum kendimi.

— 'Muhatap' kelimesini 'muhattap' diye yazanı anında hayatımdan çıkarabilirim.

— Sınıf kapısında öğrencilerini dans ederek karşılayan öğretmen videoları izlerken içimden geçen cümle: 'Özenti olsa bile hoş'.

— Anadolu vatanımız, Neşet Ertaş babamız!

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