Kalın: Erdoğan, Ruhani ile Doğu Guta'yı görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Zaman zaman Afrin operasyonunun DEAŞ ile mücadelede dikkati dağıttığı şeklinde beyanların geldiğini görüyoruz. Bu mücadele DEAŞ ile mücadele için engel değildir. Batılı ülkeler için de bir samimiyet testidir. Amaç Suriye topraklarının bütün terör örgütlerinden temizlenmesidir. Müttefiklerimizden beklentimiz bu yöndedir."

"Münbiç'ten bir grup YPG'linin Afrin'e kaydırılması ile ilgili uyarılarımızı yaptık. Mutlaka devreye girmesi beklenir müttekilerimizden. Biz sahada gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. İstedikleri kadar güç kaydırmaya çalışsınlar. Kararlılığımız tamdır. Buradan YPG/PYD terör örgütünün de bir takım dersler çıkartması gerekir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUHANİ İLE GÖRÜŞECEK

"Doğu Guta'da yaşanan hadiseler... BM kararı çerçevesinde 30 gün boyunca bir ateşkes ilan edilmişti. Son 10-12 günde yaşanan hadiseler bunun tam manasıyla uygulanmadığını gösteriyor. Yoğun bir diplomasi girişimini tekrar başladılar. Bugün öğleden sonra sayın Ruhani ile bir görüşmesi olacak Cumhurbaşkanımızın. Doğu Guta bağlamında şunun altını da çizmek isterim. Cumhurbaşkanımızın diplomasi çalışmaları çerçevesinde bütün imkanları netice almak için seferber etmiş durumdayız.

"CUMHURBAŞKANIMIZ AFRİKA'YI EN ÇOK ZİYARET EDEN LİDER"

"Cumhurbaşkanımızın bundan sonra da Afrika ziyaretleri devam edecek. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız 26 ülkeyi ziyaret etti. Afrika'yı en çok ziyaret eden dünya lideridir. Amacımız bu ilişkileri daha da geliştirmek. Bundan sonra da yoğun temasımız ve işbirliğimiz devam edecek."