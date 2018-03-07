'Kadın-Erkek eşitliğinin önündeki en büyük engel AKP’dir'

Sındır, "AKP’nin baskıcı politikalarına karşı kadınlarımızla birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

“KADINLARIMIZI EVLERE KAPATMAK İSTİYORLAR”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü sebebiyle Türkiye’nin birçok yerinde etkinlikler düzenlendiği ve bu etkinliklere iktidarın tahammül edemediğini dile getiren Sındır, “Sayın Başbakan ‘kadına şiddeti lanetliyoruz. Kadına uzanan eller kırılsın istiyoruz’ diyor. Peşi sıra 8 Mart için etkinlik düzenleyen, cinsiyetçiliğe karşı seslerini yükselten kadınlarımız polis tarafından yaka paça gözaltına alınıyor. Kadınlarımızı eve kapatmak isteyen iktidar onları sokakta haklarını ararken görmeye dayanamıyor. Geçmişte AKP’de başbakanlık, bakanlık yapan bugün çeşitli görevlerde bulunanların kadınlarımızla ilgili söyledikleri sözler aklımızda; “Bir tane kız mıdır, kadın mıdır bilemem”, “Kadına şiddet abartılıyor”, “Ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum”, “Tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar”, “Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek”. Böyle bir düşünceye sahip siyasal iktidardan kadın – erkek eşitliğine inanmasını ve kadın erkek eşitliğini sağlamasını bekleyemezsiniz” dedi.

“KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMALIYIZ”

Kadın–erkek eşitliğinin önündeki en büyük engelin Türkiye’deki siyasal iktidar olduğunu söyleyen Milletvekili Sındır, “iktidar sadece kürsüden kadınlarımıza şükran ve minnet duygularını ifade etmekten öteye geçmiyor. Günümüzde artarak devam eden şiddete ve namus cinayetlerine maruz kalan kadınlarımız, analarımız, kardeşlerimiz, çocuklarımız için iktidar üzerine düşeni yapmıyor. Toplumu özgürleştirmek istiyorsak öncelikle insan hakları ve demokrasi temelinde kadın–erkek eşitliğini sağlamalıyız. Bu eşitliğin sağlanabilmesinin temel koşut AKP iktidarına son verilmesidir. Kadının erkekten farklı ve ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü toplumlarda ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ilerlemeden de söz etmek mümkün değildir” dedi.

"144 ÜLKE ARASINDA 131. SIRADAYIZ"

Türkiye’nin cinsiyet eşitsizliği sıralamasında144 ülke arasında 131. olduğunu söyleyen Sındır, “Cinsiyet eşitsizliği AKP iktidarı süresince her geçen yıl daha da derinleşti. Dünya Ekonomi Forumu’nun Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde 144 ülke arasında 131. sırada. Kadınlarımızın iş yaşamına katılma hakları elinden alan, kadınlarımızı 'en az üç çocuk' baskısıyla eve bağlanmak isteyen, cinsiyetçi bakış açısıyla politikalar üreten siyasal iktidara, kadınlarla - erkekler birlikte omuz omuza dur diyecek. Adalet, eşitlik, demokrasi ve özgür bir gelecek ile insanca yaşam isteğini ancak kadınlarımızla birlikte yaşama geçirebiliriz. Bu ülkenin kuruluş harcında kadınlarımız var. Ulusal Kurtuluş Savaşımızda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük destekçisi olan kadınlarımız, toplumsal barışın ve huzurun da mimarı olacak" dedi.