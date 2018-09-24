CHP'li Hürriyet'ten gazeteci Demir'e destek

"Kocaeli Astakos Haber Gazetesi'nin sahibi Ergün Demir'in mesleğinin gereklerini yerine getirerek yaptığı haber sonrası yaşanan adlî süreci kaygıyla takip etmekteyiz'' diyen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, şöyle devam etti:

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

''Körfez'de yaşanan olayda içine düştüğü maddi zorluluklar neticesinde yaşamına son veren İsmail Devrim'in yaşadıklarına tüm Türkiye'nin şahit olmasını isteyen ve bunu mesleği olan gazeteciliğin gereği olarak yapan Ergün Demir'in söz konusu haberi sebebiyle gözaltına alınarak savcı karşısına çıkması asla kabul edilemez.''

'GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR'

''Gazetecilik hiçbir zaman suç değildir ve olmayacaktır. Bu süreçte Ergün Demir ve ailesinin yanında, tüm haksızlıkların da karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz."

türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ''Yoksulluğu engelleyin habercileri değil! #GazetecilikSuçDeğildir'' paylaşımında bulunurken Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, 'olayın takipçisi olduklarını' açıkladı.