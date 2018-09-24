Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Erdoğan ve Guterres arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için bulunduğu New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma yapacak. Erdoğan, Genel Kurul toplantılarının açılışı sırasında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Perşembe günü Türk-Amerikan İş Konseyi TAİK tarafından düzenlenen Yatırım Konferansı'na katıldıktan sonra Almanya'ya gitmek üzere New York'tan ayrılacak.