CHP'li Basmacı: Her kadın bir kahramandır

Basmacı'nın kadınlar için yayınladığı mesaj şöyle;

Kadınlar ile erkekler arasında var olan yapısal ve düşünsel farklılıkların her alanda kendini gösterdiğini ve kadının elinin değdiği her yerin güzelleştiğini belirten Basmacı; Kadın olarak kendi aklımızın, kendi gücümüzün farkında olmalıyız. Bizler, Türk kadınları dünyadaki birçok ülkeden önce 1934 yılında seçme ve seçilme hakkına kavuştuk. Mustafa Kemal Atatürk kadınların değerini, aklını görerek bu hakkı bizlere verdi. Bizlerde yeni cumhuriyetin kadınları olarak daha çok iş hayatına, daha çok hayata müdahil olmalıyız. Mücadele bizim mayamızda var. Her kadın bir kahramandır aslında sadece biraz cesaret, adalet ve inanç ile bunu başarabiliriz. Kimsenin bizi yönlendirmesine hükmetmesine ihtiyacımız yok. Umarım ne hükmetme ne de hükmedilme gereksinimi olmayan yarınlar da yaşamak dileğiyle”. dedi

Melike Basmacı; Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının son yıllarda büyük oranda artış göstermesinin yanlış yönetilen bir ülkenin sonuçları olduğunun altını çizerken; “Hayat veren, Yaşatan, Ayaklarının altına cennet serilen kadınlarımız, kadın olmak zor ama aynı zamanda eşsiz de... Kadın olarak önce sizler ve kendimle gurur duyuyorum; her zorluğa karşı, yılmadan yürümeye devam ettiğimiz için”.

Kadınlara verilen değerin CHP iktidarı ile gerçek anlamını bulacağını belirten Basmacı “Tüm Emekçi kadınlarımızın Dünya Kadınlar gününü kutluyorum” dedi.